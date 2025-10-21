Trener Cibone: Ova pobjeda će odjeknuti Europom. Šiško? On je student košarke, može i bolje...

Cibona je u drugom kolu Fibina Europskog kupa pobijedila Dijon 76-73 i tako ostala na vrhu skupine J. Momčad su sjajnom igrom predvodili Justin Robinson i Kamaka Hepa, a u ključnim trenutcima utakmice trice je pogađao Krešimir Radovčić. Nakon nove velike europske pobjede zadovoljan je bio trener Ivan Rudež.

- Ovo je nagrada naše mentalne čvrstoće, svaka čast igračima. Ovo će odjeknuti u Europi i zbog toga mi je drago. Napravili smo veliku stvar za nas i za cijelu hrvatsku košarku. Ovo je nagrada za nas. U razgovoru s njima prije utakmice osjetio sam respekt jer ova dvorana nosi težinu. Danas smo se oslanjali na obranu. Sjajno smo otvorili treću četvrtinu, a na kraju je presudila Krešina ruka koja je donijela pobjedu. Čestitke i Dijonu na borbi, svatko tko je ušao u dvoranu otići će s lijepim uspomenama - naglasio je.

Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Pohvalio bih navijače što su došli. Stvarno smo dobro trenirali dva mjeseca, a to smo danas i pokazali. Nije bilo previše koševa, ali ostaviti Dijon na 73 poena velik je uspjeh. Mijenjali smo obrane i prilagođavali se. Oni imaju atleticizam, ali na kraju je naša pobjeda zaslužena - rekao je Radovčić.

U posljednjoj četvrtini Cibosi su neke lopte olako izgubili, no to ih nije pokolebalo.

- Imali smo već razdoblja kada smo gubili lopte, primjerice krajem druge četvrtine. To su dvominutne negativne epizode, ali znao sam da se možemo vratiti iz toga. Vidio sam želju bekova, adaptirali smo se, a te izgubljene lopte su lijepa škola - istaknuo je Rudež.

Na pitanje zašto na kraju nisu radili prekršaj iako bi im to praktički osiguralo pobjedu, trener je odgovorio:

- Imao sam dijalog sa sobom, s asistentima i igračima. Bojao sam se da ne naprave prekršaj na šutu. Na zadnjem šutu bio je Skorić. Nakon minute odmora, s obzirom na to da su toliko kvalitetni u izvlačenju prekršaja na trici, htio sam to izbjeći - kazao je Rudež.

'Šiško je kvaliteta više, zato je i bio u Bayernu'

Cibona zasad sjajno igra u Europi, što je plod kvalitetnog rada Rudeža i njegova stožera koji je okupljen vrlo kasno u sezoni.

- Postoje samo dvije opcije: ili smo unutra ili smo vani. Nema kalkulacija, želimo kvalitetno odraditi ovu sezonu.

Jeste li iznenađeni što imate ovako dobre rezultate u Europi?

- Uvijek očekujemo pozitivan ishod, ali imamo respekt prema protivnicima. Ipak, ujutro će biti lijepo probuditi se kao prvi u skupini.

Kamaka Hepa ponovno je bio jedan od ključnih igrača.

- Sjajan je dečko, veliki radnik, pametan... Nije podlegao pritisku i na kraju je preuzeo odgovornost.

Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Radovčić je istaknuo da je stasiti centar Markus Lončar imao velikih problema sa zdravljem, no danas je stisnuo zube i bio uz momčad.

- Lončar nije trenirao dan i pol, nismo znali hoće li moći igrati, ali dao je sve od sebe. Kada nije igrao, ležao je s fizioterapeutima. Odradio je 11 minuta i to pokazuje koliko nam je momčad na prvom mjestu - kazao je Radovčić i dodao:

- Prvi put nakon osam godina igramo ovo natjecanje i gušt je igrati s ovakvim ekipama. Pokazali smo da možemo i da se rad isplati. Ovdje sam šest godina i drago mi je što smo se okrenuli Europi.

Zbog Žana Marka Šeška u Draženov dom stiglo je i nekoliko slovenskih novinara. Njegov povratak sportu nakon dvije godine tema je koja seže daleko izvan Zagreba.

- To je momak koji ima kvalitetu za više, što je pokazao kada je igrao u Bayernu. Pomoći će nama, kao i mi njemu. I danas je vodio konce igre, igramo u paru, kao i s Robersonom. Na početak priprema došao je spreman i motiviran. Imam samo pohvale za njega – kazao je Radovčić.

Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Žan je student košarke i ne želim da bude stari Šiško, nego nova verzija sebe 2.4.3.- našalio se Rudež.

'Nema kalkulacija'

Već sada je jasno kako bi ključna utakmica za prolazak skupine mogla biti ona posljednja koju Cibona igra kod kuće protiv Reggio Emilije.

- Nisam kalkulirao, a nisam dobar ni u dugoročnom kalkuliranju. Bit će teško do samoga kraja. Sada smo već mislima u Splitu i gledamo prema toj utakmici - kazao je Rudež.

U taboru Dijona vladalo je potpuno razočaranje. U natjecanje su ušli kao jedni od favorita iz sjene, a nakon dva kola nemaju ni jedan bod.

- Nismo dobro počeli i tako je završila utakmica. Današnja utakmica pokazala je da neki igrači nisu na potrebnoj razini. Moramo nastaviti raditi i poboljšati se. Ovakvom igrom igrači su pokazali da ne poštuju naš rad - kazao je Legname, trener Francuza.

Jedan od najboljih kod gostiju s 14 poena bio je Axel Julien, koji je između redaka za poraz odlučio okriviti suce.

- Nismo igrali s dovoljno samopouzdanja. Kada smo igrali dobro, vraćali smo se u utakmicu i počeli preuzimati kontrolu. Moramo raditi na obrani jer u tom segmentu nismo bili dobri. Ni u igri na lopti nismo briljirali. Na kraju nismo imali ni sreće, ali moramo se preispitati. Odluke sudaca također nisu bile na našoj strani, ali da smo vodili 10–15 razlike, suci nam ne bi mogli oduzeti pobjedu - rekao je Julien.