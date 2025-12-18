Obavijesti

PREOKRET U TRNSKOM

Cibona se osvetila Zaboku za poraz u ligi i izbacila ih iz Kupa

Piše HINA,
Cibona se osvetila Zaboku za poraz u ligi i izbacila ih iz Kupa
Zagreb: SuperSport Kup Krešimir Ćosić, osmina finala, KK Cibona - KK Zabok | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Samo četiri dana nakon što je Zabok pobijedio Cibonu u ligi 89-87, "vukovi" su im uzvratili u Kupu i preokretom prošli u četvrtfinale

Košarkaši Cibone pobijedili su Zabok s 95-85 (19-15, 16-25, 29-29, 31-16) u osmini finala Kupa "Krešimir Ćosić" i time se plasirali na završni turnir. 

Zabok je prije četiri dana kao domaćin velikim preokretom pobijedio Cibonu (89-87) u prvenstvenoj utakmici, a momčad Ivana Tomasa je prijetila da će još jednom iznenaditi favoriziranog suparnika i u Kupu, u utakmici odigranoj u četvrtak u SD "Boško Božić Pepsi" u novozagrebačkom naselju Trnsko. Naime, na polovici treće četvrtine Zabok je imao 11 koševa prednosti (52-63).

Ipak, Cibona je do kraja treće četvrtine zaostatak svela na pet koševa (64-69), a onda nizom 10-0 na početku posljednje četvrtine povela sa 74-69 i najavila preokret.

Zabok je dvije i pol minute prije kraja košem Henrika Širka došao na -4 (84-80), a onda je utakmicu prelomio 18-godišnji Borna Katanović. U sljedeća dva Cibonina napada pogodio je dvije trice i odveo "vukove" do dvoznamenkaste prednosti (90-80) na 1:38 minuta prije kraja.

Najbolji Cibonin igrač bio je Justin Roberson s 28 koševa, šest asistencija i šest ukradenih lopti. Krešimir Radovčić je ubacio 14 poena, a Luka Skorić je imao 11 koševa i sedam skokova. Najbolji kod Zaboka su bili Luka Tomas s 26 poena i Karlo Uljarević s 25 koševa, pet skokova i četiri asistencije.

Prije Cibone, plasman na završni turnir Kupa "Krešimir Ćosić" izborili su Zadar, Split, Omiš, Đakovo i Škrljevo. Utakmica Kvarner 2010 - Dinamo Zagreb na rasporedu je 23. prosinca, a Cedevita Junior i Šibenka će igrati 30. prosinca.

Cup Tree provided by Sofascore

