Obavijesti

Sport

Komentari 3
POVEĆAVA SE BROJ MOMČADI

Cibona se vraća u ABA ligu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Cibona se vraća u ABA ligu
Foto: Hrvoje Kostelac

Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke nakon što je zagrebački klub ranije izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige.

Admiral

Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na dvadeset, koje će nastupati iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona.

„Želimo čestitati Ciboni na povratku u naše natjecanje te želimo dobrodošlicu Slovanu iz Bratislave“, kratko se navodi u službenom priopćenju ABA lige te je dodano da će se naknadno pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu.

INSPIRATIVNA PRIČA Cibonu do naslova doveo igrač koji je dvije godine bio izvan košarke. 'Trenirao sam atletiku'
Cibonu do naslova doveo igrač koji je dvije godine bio izvan košarke. 'Trenirao sam atletiku'

Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke nakon što je zagrebački klub ranije izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige.

REGIONALNA LIGA Košarkaši Dubaija slavljem u Beogradu osvojili ABA ligu...
Košarkaši Dubaija slavljem u Beogradu osvojili ABA ligu...

Ovom prilikom je Cibona prihvatila opciju plaćanja specijalne pozivnice, ali je svemu uvjetovala osigurano mjesto u Eurokupu iduće sezone. Takav plan nije predstavljao problem niti čelnicima ABA lige niti Euroligi, pod čijim se okriljem igra Eurokup, po rangu drugo europsko natjecanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
VIDEO Hrvatska - Engleska 2-4: Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a
SKUPE POGREŠKE

VIDEO Hrvatska - Engleska 2-4: Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a

HRVATSKA - ENGLESKA 2-4 Prvo poluvrijeme vraćali smo se dva puta iz zaostatka, ali u drugom dijelu Englezi su prelomili i iz individualnih grešaka stigli do pobjede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026