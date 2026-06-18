Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke nakon što je zagrebački klub ranije izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige.
Cibona se vraća u ABA ligu
Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na dvadeset, koje će nastupati iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona.
„Želimo čestitati Ciboni na povratku u naše natjecanje te želimo dobrodošlicu Slovanu iz Bratislave“, kratko se navodi u službenom priopćenju ABA lige te je dodano da će se naknadno pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu.
Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke nakon što je zagrebački klub ranije izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige.
Ovom prilikom je Cibona prihvatila opciju plaćanja specijalne pozivnice, ali je svemu uvjetovala osigurano mjesto u Eurokupu iduće sezone. Takav plan nije predstavljao problem niti čelnicima ABA lige niti Euroligi, pod čijim se okriljem igra Eurokup, po rangu drugo europsko natjecanje.
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