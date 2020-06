Treba pohvaliti dodu\u0161e krasne mlade volontere koji su bili uz nju dok je uhvatila zraka, kao i fizia te suce koji su se raspitivali o stanju i da li mogu ikako pomo\u0107i. Dan ranije za trening dvije hrvatske tenisa\u010dice rangirane u top 300 na svijetu, T.Lukas i T.Mrde\u017ee, nije bilo mogu\u0107nosti da se dobije voda za trening. Da ne bi bilo da se ne pazi na \"gender equality\" i mu\u0161karci nisu dobili vodu, tako i na\u0161 I. Sabanov nije dobio ni tu jednu bocu vode za slu\u017ebeni me\u010d. Napominjem radi se o turniru u organizaciji krovnog tijela sporta kao \u0161to je tenis dr\u017eave koja je vi\u0161estruki osvaja\u010d Davis cupa! Ljubitelji tenisa, ja samo spominjem ono \u0161to sam vidio vlastitim o\u010dima, i vjerujem da bi i drugi tenisa\u010di i tenisa\u010dice imali ne\u0161to vi\u0161e re\u0107i na ovu temu.

'Cijelo vodstvo HTS-a bi trebalo dati ostavku! Pa dopredsjednik saveza pijan me izvrijeđao...'

Tenisačice su dobile bocu od 0,5l vode koja je bila topla, a na terenu nije bilo hladnjaka, time ni leda koji je potreban u slučaju ozljede i zdravstvenih poteškoća radi brze reakcije, napisao je direktor WTA Bol

<p>Jesu li u Zadru provedene sve epidemiološke mjere i je li se mogao izbjeći ovakav epilog? Pitanje je koje si mnogi postavljaju nakon nedjeljne večeri kada je u javnost izašla informacija da je bugarski tenisač<strong> Grigor Dimitrov</strong> pozitivan na korona virus. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona party u Beogradu</strong></p><p>On je proteklih nekoliko dana boravio u Zadru na <strong>Adria Touru </strong>gdje je u petak igrao meč protiv<strong> Borne Ćorića</strong>, a u četvrtak je igrao košarkašku utakmicu s igračima KK Zadra te se družio s djecom na zadarskom Forumu gdje su zaigrali i tenis s mališanima.</p><p>Bugarin je prvo sudjelovao na Adria Touru u Beogradu pa je potom otišao u Bugarsku na nekoliko dana gdje je navodno i pokupio virus. Mnogi stručnjaci smatraju da je HTS preopušteno shvatio koronu i da nisu poduzete sve potrebne mjere kako bi se smanjilo širenje. Prvo je potpuno nejasno kako to da tenisači iz stranih zemalja uopće nisu bili podvrgnuti testiranju prilikom dolaska u Hrvatsku. A to je još nevjerojatnije kada uzmemo u obzir da su i Dimitrov i Novak Đoković bili u kontaktu sa zaraženim košarkašem Partizana Nikolom Jankovićem!? </p><p>Adria Tour je zaista sjajna stvar za promociju Hrvatske i Zadra i uz to je sve bilo humanitarnog karaktera. No sve je organizirano u najgorem mogućem trenutku. U razdoblju kada se situacija napokon smirila i u vremenu kada nam prijeti drugi val. Ali još veća ironija je ta da je sav novac zarađen od turnira trebao ići za liječenje od korona virusa, a na samom turniru uopće nisu poduzete potrebne epidemiološke mjere i tenisači nisu bili testirani po dolasku u Hrvatsku.</p><p>Na to se požalio i direktor WTA Bol Feliks Lukas koji je na Facebooku objavio iscrpno priopćenje o tome što se sve događalo u Zadru, kakvi su bili uvjeti i kroz što je sve morala prolaziti njegova sestra Tena koja je također nastupala.</p><p><strong>Priopćenje prenosimo u cijelosti:</strong></p><p><em>HTS i njegovo kompletno vodstvo bi trebali dati ostavke ovog trenutka. Prije nekoliko dana sam napisao "Facebook status" o lošoj organizaciji pozivnog turnira HTS-a u Zadru, gdje sam naveo činjenicu da se ne provode nikakve epidemiološke mjere, pa ni minimalne poput dezinfekcije ruku. Zbog mog Facebook komentara sam dobio salvu kritika od strane HTS-a, te bio fizički izvrijeđan od strane Dopredsjednika HTS-a u alkoholiziranom stanju ispred međunarodnih gostiju Adria Toura, taj slučaj sam prijavio i policiji u Zadru i tema je za sebe. Međutim kada netko nije poštivao struku i kada se nekompetentni ljudi uhvate organizacije ovako velike manifestacije, neuspjeh je jedina opcija. Organizatori WTA i ATP turnira su dobili upute na preko 100 stranica za provođenje mjere zaštite od COVID-19 i to za organizaciju turnira u kolovozu. Više od 3 mjeseca se educiramo o tome i raspravljamo na zoom konferencijama o svim detaljima. Ali struka u ovom slučaju hrvatskom sportu nije bila potrebna da se uključi. Ostavka kompletnog vodstva HTS-a je nešto što se mora dogoditi već danas ako je ostalo bar još malo zdrave pameti! </em></p><p><em>Nakon jučerašnjeg poteza HTS-a s kojim su dotakli samo dno, moram iznijeti neke bitne informacije i činjenice za koje vjerujem da će biti zanimljive svima onima koji prate hrvatski tenis.</em></p><p><em>Potaknut gledanjem meča moje sestre Tene Lukas, protiv mlade i talentirane Antonije Ružić koji je odigran u ranim popodnevnim satima na sparnom i vrućem vremenu odlučio sam dati svoj javni osvrt, znajući da me HTS vjerno prati i uvijek reagiraju na moje natpise na Facebooku brže nego na išta drugo, u nadi da će prihvatiti kritiku i popraviti stanje dok se može. Naime, tenisačice su dobile bocu od 0,5l vode koja je bila topla, a na terenu nije bilo hladnjaka, time ni leda koji je potreban u slučaju ozljede i zdravstvenih poteškoća radi brze reakcije. Obje tenisačice su imale iste uvjete, no Tena je osjećala mučninu cijeli dan i predala je meč u drugom setu, jer je počela povraćati. Tena je izašla s terena i povraćala je nekoliko puta u wc-u kafića na Višnjiku koji služi kao stringer office, tournament office, caffe bar i sanitarni čvor, sve u jednom.</em></p><p><em>Treba pohvaliti doduše krasne mlade volontere koji su bili uz nju dok je uhvatila zraka, kao i fizia te suce koji su se raspitivali o stanju i da li mogu ikako pomoći. Dan ranije za trening dvije hrvatske tenisačice rangirane u top 300 na svijetu, T.Lukas i T.Mrdeže, nije bilo mogućnosti da se dobije voda za trening. Da ne bi bilo da se ne pazi na "gender equality" i muškarci nisu dobili vodu, tako i naš I. Sabanov nije dobio ni tu jednu bocu vode za službeni meč. Napominjem radi se o turniru u organizaciji krovnog tijela sporta kao što je tenis države koja je višestruki osvajač Davis cupa! Ljubitelji tenisa, ja samo spominjem ono što sam vidio vlastitim očima, i vjerujem da bi i drugi tenisači i tenisačice imali nešto više reći na ovu temu.</em></p><p><em>No, ako ste opravdano šokirani gore navedenim, ono što slijedi će vas zaista zaprepastiti...</em></p><p><em>HTS je rezervirao hotelske sobe našim reprezentativcima do idućeg ponedjeljka u Zadru, pa tako i Teni Lukas. Tena je inače WTA#262 tenisačica svijeta i sedmerostruka državna prvakinja, te ima 13 nastupa na FED CUP-u. Kako je Teni bilo loše, tj. zdravstveno stanje joj se pogoršalo nakon meča zbog mučnine i slabosti, roditelji su odlučili da dođe kući i izvadi krv u Splitu, te napravi liječnički pregled, pa ako bude sve ok, da se vrati u Zadar, jer je Tenin izbor bio da ostane u Zadru. Prilikom check out-a je informirana da ju soba čeka do ponedjeljka i da se vrati u Zadar ako to bude mogla, jer HTS vodi brigu za svoje natjecatelje. Ali, nakon mog jučerašnjeg komentara na Facebooku, u roku od nepunih 10 minuta Tena je javljena informacija preko whats app voice message da joj je otkazana rezervacija, jer je sve popunjeno. Zanimljivo je da je samo Tena ostala bez rezervacije, a i tajming otkaza.Ono što me ovdje naprosto šokiralo nije činjenica da je Tena ostala bez sobe zbog mog Facebook komentara, što je samo za sebe dovoljno sramotno, već tragična činjenica da da HTS i sportska direktorica , koja je i sama bivša tenisačica koristi vrhunsku sportašicu i krasnu osobu poput Ane Konjuh, koja je prijateljica sa Tenom, da bi prenosila poruke HTS-a, umjesto da direktno komuniciraju. Iako je osobama u HTS-u vjerojatno neugodno direktno takve vijesti prenositi, doista je neprimjereno ponašanje od strane HTS-a koristiti tenisačice da im budu poštari, zar ne?</em></p><p><em>Da se razumijemo, sport je odraz društva kako neki kažu, a kada se krovno tijelo jednog sporta kao što je tenis, bavi ocjenjivanjem Facebook komentara i jedina strategija koju imaju i koja je na razini dječjeg vrtića, ali u ovom slučaju izuzetno opasna za hrvatski tenis, a koju bi otprilike mogli nazvati "vrati meni moju igračku", tada znam da se trebam pogledati u ogledalo i zapitati u kakvom društvu ja to živim. Jer nije problem u ljudima koji vode HTS, to su samo pojedinci koji ne znaju bolje, mnogo veći problem je u onima koji odobravaju nepostojanje kriterija i negativnu selekciju, naime netko je trebao i izabrati te ljude.</em></p><p><em>Ja sam 28. prosinca 2017. na Skupštini HTS-a dao neopozivu ostavku tadašnjem Predsjedniku HTS-a nakon samo godine dana u funkciji člana Nadzornog odbora HTS-a i kao razlog sam naveo da ne mogu sudjelovati u radu tijela koje ne poznaje nikakve kriterije ponašanja. Pri tom sam mislio na Skupštinu koja se sastoji od klubova, a svaki klub gleda svoje interese nažalost. To nije moj način djelovanja i ne želim biti niti blizu HTS-a ili u takvom društvu , a više od 60 ljudi koji su bili na spomenutoj Skupštini su mogli čuti da me na zanimaju nikakve funkcije niti tijela unutar HTS-a, već da me puste na miru da radim ono što najbolje znam i nek oni rade što oni znaju.</em></p><p><em>Odlučio sam se ovako javno nastupiti, jer se mnogi poznati i stručni ljudi iz svijeta tenisa boje javno istupiti, pa u inbox šalju poruke podrške. Ja ih razumijem, svima je egzistencija u pitanju ako se taknu visokih članova HTS-a. Pa i moja obitelj je osjetila da nakon svakog mog komentara njihova egzistencija se dovodi u pitanje,a ne samo moja. Prvo je moja sestra Tajna Lukas Rečić dobila nepravedno otkaz u HTS-u kao višak odmah po povratku s porodiljnog nakon rođenja prvog djeteta, a sada je i moja druga sestra Tena Lukas jedina hrvatska tenisačica proglašena nepoželjnom u Zadru od strane HTS-a.</em></p><p><em>Ono što aktualno vodstvo HTS-a očito najviše smeta je to da je moja obitelj odraz svih onih vrijednosti koje oni nemaju. Naime, moja majka je viša savjetnica TZK i nastavnica TZK sa 37 godina staža u prosvjeti i bivša košarkašica, moj otac trener odbojke i teniski trener te uspješni privatnik od 1992 koji vozi auto star 20 godina i sa 600.000km, ali svojoj djeci je dao sve najbolje što na svijet postoji, edukaciju i otvoren um. Moja starija sestra Tajna Lukas Rečić koja je nepravedno dobila otkaz u HTS-u lani, jer je naglo postala višak nakon što se HTS namjerio na mene je magistra kineziologije, bivša seniorska državna prvakinja u tenisu i sudionica Mastersa 8 najboljih tenisačica Europe 16& under. Moja mlađa sestra je Tena Lukas , WTA#262 tenisačica svijeta i sedmerostruka seniorska državna prvakinja RH u nizu, što je državni rekord. A ja sam s 27 godina postao najmlađi direktor nekog ATP&WTA; turnira na svijetu koji je sa sestrom Tajnom na njenu ideju organizirao veći broj profesionalnih teniskih turnira u tri godine, nego Hrvatski teniski savez u 30 godina, a između ostalog i službeno najbolji turnir iz 125k serije na svijetu. I s obzirom da nitko od nas nije član nijedne političke stranke ili opcije, da nismo bogati materijalno i financijski potkovani, vodstvo HTS-a nas je smatralo idealnom metom za pokazivanje mišića u hrvatskom tenisu. No, zaboravili su da je pero moćnije od mača, a bogatstvo duha i sloga jedne obitelji snažnije od svih budžeta svijeta.</em></p><p><em>Ali ja vjerujem i moram vjerovati da i u hrvatskoj politici i u našem društvu ima ljudi koji znaju razaznati dobre od loših namjera, kao i da će HTS jednom shvatiti da osveta zbog drugačijeg mišljenja i kritike nije način razvijanja sportskog društva, a pogotovo ne osveta preko članova nečije obitelji i to u mom slučaju preko dvije marljive djevojke koje ničim nisu zaslužile da se netko tako odnosi prema njima, i to samo zato jer su moje sestre, i jer ja nisam sposoban držati jezik za zubima kada je nepravda u pitanju!</em></p><p> </p>