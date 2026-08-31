Čilić u zadnji tren odustao od nastupa na US Openu, Prižmić je saznao protivnika 2. kolu

Dino Prižmić, 21-godišnji hrvatski tenisač, slavio je u meču prepunom obrata, u prvom kolu US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u godini, svladao je Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 2-6, 6-3, 6-3, 5-7, 7-5.

Prižmić je imao potpunu kontrolu meča. Vodio je 2-1 u setovima i 5-2 u četvrtoj dionici. U njoj je servirao za pobjedu kod 5-3, ali u tim se trenucima počeo događati veliki preokret. Potom je Kazahstanac imao pobjedu u rukama jer je vodio 5-3, a kod 5-4 u petom setu servirao je za pobjedu. Tada je Prižmić spasio dvije meč-lopte, dobio je ukupno četiri gema u nizu za konačno slavlje.

Foto: Aaron Doster/REUTERS

U drugom će kolu suparnik Prižmića biti pobjednik dvoboja u kojem 20. nositelj Amerikanac Tommy Paul igra protiv Colemana Wonga, predstavnika Hong Konga.

Prižmić je bio loš na startu premijere US Opena te je prvi set izgubio nakon samo pola sata igre. Meč je počeo breakom 25-godišnjeg Ševčenka, a 98. igrač na svijetu je drugi break napravio kod vodstva 4-2 čime je potvrdio osvajanje prvog seta.

Izgubljeni set razbudio je Prižmića, 102. tenisača s ATP ljestvice, koji je do završnice četvrtog seta dominirao protiv Kazahstanca. U drugom setu je Prižmić poveo 5-1 pa taj dio meča okončao sa 6-3. U trećoj dionici break je Prižmić napravio na samom početku i kraju, dok je četvrti set otvorio s 3-0. Vodio je hrvatski tenisač 5-2 te je kod 5-3 servirao za pobjedu.

Foto: Aaron Doster/REUTERS

Nije mu to bilo dovoljno već je Ševčenko kreirao veliki preokret. Okrenuo je 2-5 u 7-5 i time osigurao igranje petog seta.

Od 2-5 u četvrtom setu Kazahstanac je napravio niz od sedam gemova te je s breakom prednosti poveo i u odlučujućem setu s 2-0. Taj je break prednosti Ševčenko čuvao do 5-4 kada je servirao za slavlje.

Spasio je u tim trenucima mladi hrvatski igrač dvije meč-lopte. I ne samo to, već je ukupno dobio dramatična posljednja četiri gema ovog ogleda za veliku pobjedu. Meč je trajao nekoliko minuta manje od četiri sata.

U New Yorku je trebao nastupati i Marin Čilić, pobjednik ovog Grand Slam turnira iz 2014. godine. Ždrijeb mu je donio meč prvog kola protiv Rusa Andreja Rubljova, ali se Čilić povukao iz New Yorka te odustao od nastupa zbog ozljede.