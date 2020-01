Cindrić će ipak stisnuti zube? Španjolskoj otpao prvi strijelac

MANDIĆEVA PRIČA

Zovu me Rambo, a na treninge sam hodao i šest kilometara! I igrači me zezaju zbog toga što sam pješačio ili stopirao do dvorane iz svoga sela Hardomilja, rekao je David Mandić (22), koji je iz reprezentacije izgurao Štrleka, a i mlađi brat mogao bi ubrzo među ‘kauboje’.

