Cindrić o ozljedama: Mi nismo kao Danska i Francuska, nama je svaki igrač jako bitan...

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Island 30-29 u jednom od "eliminacijskih" susreta drugog kruga. Budući da zbog poraza od Švedske nismo prenijeli bodove, nismo imali pravo na kiks, a igrači su odgovorili na najbolji mogući način. Nakon utakmice otkrili su i poseban motiv.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće... | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

- Prije svega, u ime cijele reprezentacije čestitamo Marinu Šipiću na rođenju kćeri, neka bude živa i zdrava sto godina. Ova utakmica je za nju i njegovu obitelj. Opet smo se digli i sanjamo svoje snove. Odigrali smo utakmicu na vrhunskoj razini od početka do kraja. Presretni smo, sada idemo na odmor i čekamo Švicarsku - rekao je Mario Šoštarić.

U napadu smo posebno bili ubojiti u prvom dijelu, u kojem nas je sa šest golova predvodio Zvonimir Srna.

- Odigrali smo točno onako kako smo se dogovorili, dok smo protiv Švedske radili sve suprotno. Obrana je bila fenomenalna. Zaustavili smo Gíslija Kristjánssona, Janusa Smarassona i Omara Magnussona, nisu imali rješenja. Znali smo da ne pucaju izvana, nego idu jedan na jedan. Dečki su odradili savršen posao. U napadu nismo jurili, nego smo igrali do gola i kada smo tako fokusirani, najbolji smo. Ne razmišljamo o polufinalu, nego o sljedećem protivniku, a to je Švicarska, i idemo ih pokušati pobijediti.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svoje viđenje utakmice dao je i Luka Cindrić, koji je ponovno briljirao dijeleći lopte.

- Od početka smo postavili da želimo pobjedu više od njih. Imali su svoje trenutke u kojima su nas stizali, ali nismo gubili glavu. Nismo im dopustili da se odvoje, i to je bilo jako pozitivno. Svi su dali maksimum i s ovakvom borbenošću možemo pobijediti svakoga - rekao je Cindrić.

Na kraju su se Islanđani primaknuli, ali nismo im dopustili preokret.

- Nedostajalo je malo mirnoće i tehničke pogreške su učinile svoje. Ritam je bio vrlo visok. Protiv Švedske smo jako pali i mentalno i energetski. Danas smo pokazali momčadsku igru i, čak i kada smo griješili, klupa nas je dizala. Ovo je momčadska pobjeda.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jedina loša vijest su ozljede. Dino Slavić započeo je utakmicu, ali je već u trećoj minuti morao izaći nakon sudara sa stativom u pokušaju obrane udarca na praznu mrežu. U drugom dijelu ozlijedio se i kapetan Ivan Martinović, stisnuo je zube i pokušao nastaviti, ali nije išlo. Problema s leđima ima i Mateo Maraš.

- Još ne znamo ništa i nezahvalno je sada govoriti. Svaki igrač nam je važan, nismo reprezentacija koja ima vrhunske igrače na tribinama poput Danske i Francuske. Svatko od nas je bitan, bez obzira na minutažu. Nadam se da neće biti ništa ozbiljno i da ćemo moći nastaviti turnir.

Hrvatsku sada čeka Švicarska, a utakmica se igra u nedjelju u 20.30.

- Za nas je svaka utakmica finale, nemamo pravo na kalkulacije. S ovakvom igrom možemo protiv svakoga. Švicarsku moramo dobro analizirati i sigurno nas čeka teška utakmica - zaključio je Cindrić.