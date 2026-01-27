Znali smo da će biti teška utakmica, kao i svaka protiv Slovenije. Na kraju smo bili spremniji i sretniji. Sutra nas čeka nova utakmica, posljednja prije polufinala, rekao je Klarica
Klarica: Mađari traže osvetu za prošlu godinu. Šušnja: Srnu ćemo pokušati malo posložiti...
Hrvatska je u trećem kolu Europskog prvenstva pobijedila Sloveniju 29-25 i tako došla na korak do plasmana u polufinale. Najraspoloženiji u hrvatskim redovima bio je Tin Lučin sa sedam golova, a pratili su ga David Mandić sa šest i Filip Glavaš s tri gola. Na vratima se, osobito u prvom poluvremenu, istaknuo Matej Mandić, koji je susret završio sa sedam obrana, dok je Dominik Kuzmanović dodao još pet.
- Od prve minute krenuli smo borbeno i pokazali da ćemo igrati čvrsto. Dobro smo otvorili utakmicu obranom, a Mandić nas je pratio obranama. Do kraja smo kontrolirali susret, bilo je teško, ali uzeli smo ta dva boda - rekao je Leon Šušnja.
Jeste li pratili utakmicu između Švicarske i Islanda?
- Bilo je više nervoze nego praćenja. Fokusirali smo se na našu utakmicu i sada ovo moramo što prije zaboraviti te se okrenuti sutrašnjem susretu. Kada je bilo najteže, pokazali smo karakter.
Šušnja dobro poznaje mađarsku reprezentaciju.
- Cijela vanjska linija igra u mojem klubu i dobro ih poznajem. Riječ je o vrlo kvalitetnim igračima. Moramo se dobro pripremiti, bit će teško, ali moramo igrati kao danas.
O ozljedi Srne kratko je dodao:
- Pokušat ćemo ga malo posložiti - zaključio je.
Utakmicu je komentirao i Luka Lovre Klarica.
- Znali smo da će biti teška utakmica, kao i svaka protiv Slovenije. Na kraju smo bili spremniji i sretniji. Sutra nas čeka nova utakmica, posljednja prije polufinala. Nadam se da ćemo se uspjeti dogovoriti, odmoriti i na kraju proći dalje.
Jeste li bili nervozni prije utakmice?
- Uvijek je tako, ali bili smo mirni kada je trebalo. Bilo je teško jer su igrali duboku obranu, morali smo se puno kretati i trošiti. Srećom, uspjeli smo to riješiti.
Četvorica hrvatskih reprezentativaca igraju u Mađarskoj.
- Sigurno će se htjeti osvetiti za prošlu godinu, toga moramo biti svjesni. Fokus i borbenost, kao i do sada, jedini su pravi put - zaključio je Klarica.
