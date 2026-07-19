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Ciprani i Saudijci čekaju Hrvata: Bruno Petković napušta Tursku?

Piše Bruno Lukas,
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Ciprani i Saudijci čekaju Hrvata: Bruno Petković napušta Tursku?
Portreti hrvatski nogometnih reprezetativaca | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Bruno Petković blizu je odlaska iz turskog Kocaelispora nakon nesuglasica s upravom kluba oko neisplaćenih dugovanja

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Iz Turske stižu informacije da je bivši napadač Dinama, Bruno Petković (30) blizu odlaska iz Kocaelispora nakon nesuglasica s upravom kluba oko neisplaćenih dugovanja.

Iako mu je plaća posljednjih dana isplaćena, turski mediji navode da bi već u ponedjeljak mogao napustiti momčad unatoč tome što ga ugovor veže još godinu dana.

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Trener Selcuk Inan želi ga zadržati, no znakova odlaska sve je više. Prošle je sezone u 20 nastupa postigao sedam golova uz asistenciju.

Kao najizglednije destinacije spominju se ciparski prvak Omonia, koja pokazuje ozbiljan interes i želi se boriti za plasman u ligašku fazu Lige prvaka, te klubovi iz Saudijske Arabije.

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Omonia bi imala problem pratiti Petkovićevu plaću od oko milijun i pol eura po sezoni, dok Saudijci s tim ne bi imali problema. Dojam je da bi upravo Saudi Pro League mogla biti sljedeća destinacija bivšeg napadača Dinama.

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