Ćiro: Fifa Luki mora dati trofej, ne sumnjam da će biti najbolji

Od trnja do zvijezda, takav je bio put Luke Modrića. Kapetanu hrvatske reprezentacije danas se klanja cijeli nogometni svijet. Dobio je Zlatnu loptu za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji, a sad je među najvećim favoritima za najboljeg Fifina igrača godine, nagradu The Best.

- Sine, nisam vjerovao da će Luka ikad biti najbolji igrač na svijetu, priznajem to, ali sam silno ponosan zbog ovoga. On jednostavno mora dobiti tu nagradu. On je kapetan svjetskog viceprvaka i jedan od najboljih igrača prvaka Europe - Reala. To je dovoljno da dobije nagradu, uopće ne sumnjam da će na kraju biti najbolji na svijetu - rekao nam je legendarni Ćiro Blažević, koji se javio s putovanja u Livno, kamo je išao na doček Zlatka Dalića.

- Na Luku mora biti ponosna cijela Hrvatska. On je najbolji ambasador naše zemlje u svijetu, eto koliko je velik - kaže Ćiro.

Prestižna Fifina nagrada ove će godine imati svoje treće izdanje, jedini osvajač je zasad Cristiano Ronaldo, oba je puta iza njega bio Lionel Messi. Sad bi Luka lako mogao završiti ispred obojice. Fifa je jučer objavila imena desetorice igrača koji nastavljaju lov na tu nagradu. Naravno da je među njim i hrvatski maestro, a on je i prema čitateljima ugledne Marce prvi favorit za nagradu.

Luki je nedostajao samo iskorak s reprezentacijom. Sad je napravio i to, on je klasa za sebe, to je pokazao na svim utakmicama Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Luka Modrić dosad je u oba Fifina izbora bio u momčadi godine. Riječ je o izboru FifaPro World 11. I 2016. i 2017. godine Modrić je u tom izboru bio među 11 najboljih igrača na svijetu. Već je godinama bez ikakve sumnje među dva-tri najbolja veznjaka na svijetu, a to automatski znači kako je i među ponajboljim igračima svijeta. Dojam navijača diljem svijeta je isti - Luka je zaslužio nagradu za najboljeg igrača.

- Stavio bih Cristiana Ronalda, tamo bi također bili Modrić, Raphael Varane, koji je osvojio sve, i Neymar, koji je imao dobro Svjetsko prvenstvo i ne bi ga trebalo suditi samo po padanju. Za kraj, dodao bih i sebe - izjavio je prije nekoliko dana Kylian Mbappe kad su ga pitali tko bi, prema njegovu mišljenju, trebao biti u izboru za Zlatnu loptu France Footballa.

Ne sumnjamo kako će Modrić i u tom izboru biti među najboljima. Tko zna, možda na kraju pokupi i obje ove nagrade. Šest je godina zaredom maestro oskarovac, šest je godina zaredom dobio nagradu za najboljeg hrvatskog igrača.

- Luka je pravi primjer koliko su čudni i različiti nogometni putevi. Teško je za njega u bilo kojem trenutku bilo reći “e, taj će dečko biti čudo”. Na takve stvari utječe i puno vanjskih faktora. On je od samih početaka živio sportski, znao svoj cilj - rekao je u jednom od razgovora Stjepan Deverić, koji je Modrića vodio prije 15 godina na posudbi u Zrinjskom.

- Meni je tad igrao centralnog veznog, a oduvijek je pokazivao kreativnost, pa i imao urođeni dar. Uvijek bi pronašao načina da se nametne u igri. Naravno da je tad bio vrlo mlad, ali tehnički je već tad bio savršen - prisjetio se Deverić.

On je još prije 15 godina znao kakva se igračina krije u Modriću. Ova sezona to je samo potvrdila. Zamislite samo Luku ispred Messija i Ronalda... Dvojica ponajvećih ikad čestitaju našem igraču, to bi doista bila priča iz bajke.

Lukin put do vrha...

Najbolji u ligi, bio je odličan u Zrinjskom

U sezoni 2003/2004. Modrić je bio na posudbi iz Dinama u Zrinjskom iz Mostara. Dobio je nagradu za najboljeg igrača lige BiH 2003. godine. I na teškim je terenima diljem BiH pokazao svoju veliku klasu.

Foto: Stojan Lasic/PIXSELL

Najbolji igrač HNL-a 2007. godine

Bio je najbolji igrač HNL-a, a te je 2007. godine osvojio i nagradu za najboljeg hrvatskog igrača. U Dinamu je odigrao tri sjajne sezone te je 2008. godine otišao u slavni engleski Tottenham.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Najbolji igrač Spursa 2011.

Četiri je godine Luka Modrić nosio dres slavnog londonskoga kluba. Godinu prije odlaska u Real proglašen je najboljim igračem Spursa. Bilo je to 2011. godine.

Foto: PA Photos/Press Association/PIXSELL

Dvije nagrade za najboljeg veznjaka lige

Četiri je puta kao igrač Reala bio u najboljoj postavi Lige prvaka, dvaput je bio najbolji veznjak španjolske lige.