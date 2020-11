Ćiro Srbima: Vi ste shvatili ovaj meč kao da je neka za*ebancija

Nadao se trener svih trenera da će se na Euru susresti Hrvatska i Srbija. Kaže, bio bi to spektakl bez negativnih tenzija. 'Podbacili ste, igrali daleko ispod svojih mogućnosti', rekao je za Kurir

<p>Lepi moji, pa šta vam bi, komentirao je trener svih trenera <strong>Ćiro Blažević</strong> (85) ispadanje naših istočnih susjeda u finalu play-offa za Euro.</p><p>Škotska je na Marakani prošla na penale 6-5 (1-1) i ušla u skupinu s Engleskom, Hrvatskom i Češkom, a legendarni Ćiro u svom je silu za <a href="https://www.kurir.rs/sport/fudbal/3566667/ciro-blazevic-srbija-hrvatska-skotska-baraz-evropsko-prvenstvo-fudbal" target="_blank">Kurir</a> komentirao ispadanje "orlova" koji, pod zastavom Srbije, još nisu izborili Europsko prvenstvo.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Josip Brekalo nakon Turske</b></p><p>- Razočarali ste, podbacili. Očekivao sam bolju Srbiju. Nije vas bilo, kao da to nije bila momčad koja je razbila Norvešku. Ne znam što se dogodilo, igrali ste daleko ispod svojih mogućnosti - kaže Ćiro.</p><p>Škoti su glavni dio kvalifikacija za Euro završili s čak pet poraza i debelo zaostali za prve dvije reprezentacije svoje skupine Belgijom (15) i Rusijom (devet bodova), ali su naplatili osvajanje skupine u Ligi nacija.</p><p>Nakon prolaza protiv Izraela na penale, isto su napravili i protiv Srba. <strong>Luka Jović</strong> u 90. minuti odveo je utakmicu u produžetke nakon vodećeg gola <strong>Ryana Christieja</strong>, ali Škoti se nisu predali. <strong>David Marshall</strong> obranio je ključni, peti penal <strong>Aleksandru Mitroviću</strong>.</p><p>- Škoti su pokazali koliko su nezgodna momčad. Srbija ima puno više talenta, ali nije ga pokazala na terenu. Iskreno sam mislio: obećavali ste da će Srbija doći na poziciju adekvatnu vašoj superiornosti. I dalje tvrdim da su igrači s našeg i vašeg podneblja najbolji na svijetu. Srbija ima puno igrača u velikim klubovima, ali izgleda da su olako shvatili meč... Kao da je neka za*ebancija - ispalio je Ćiro.</p><p>Hrvatska će tako, nakon meča protiv sudomaćina Engleza na Wembleyu i onoga protiv Češke 18. lipnja u Glasgowu, ići na još jednoga od organizatora Eura, 22. lipnja na Hampden Parku. Od susjedskog okršaja na velikoj sceni neće biti ništa.</p><p>- Nadao sam se utakmici Hrvatske i Srbije, bio bi to praznik nogometa i privukao veliku pažnju europske javnosti. Uvjeren sam da bi to bila dobra utakmica bez negativnih tenzija. Šteta što ste zakazali kad je najpotrebnije - zaključio je Ćiro u razgovoru za srpski medij.</p>