Čitatelji 24sata smatraju da je Dinamo oštećen u Varaždinu! VARCheck: Neopravdana odluka

Više od 3700 čitatelja 24sata glasovalo je u našoj anketi nakon utakmice petog kola HNL-a između Varaždina i Dinama. Podsjetimo, momčad Nikole Šafarića postala je prva koja je "modrima" uzela bodove u novoj sezoni, ali utakmica nije prošla bez spornih situacija.

Najviše se priča o spornoj situaciji iz 56. minute. Naime, samo četiri minute ranije "modri" su primili prvi gol u sezoni, ali su ekspresno došli do novog vodstva. Škotski stoper Scott McKenna naizgled je zabio prvijenac za Dinamo, ali njegovo veselje kratko je trajalo. Stojković je u toj akciji ubacio iz slobodnog udarca, a McKenna je pospremio u mrežu.

Foto: Screenshot/MaxSport

Ipak, bio je u spornoj poziciji, doslovno su milimetri odlučivali o tome je li gol bio regularan ili nije. Kontroverzno zaleđe možete pogledati OVDJE. U anketi 24sata glasovalo je više od 3700 čitatelja, a 63 posto njih smatra kako je Dinamo oštećen u baroknom gradu.

Facebook stranica VARCheck objavljuje svoje analize spornih situacija iz utakmica HNL-a. U najnovijoj objavi stranica je napisala kako je Dinamu neopravdano poništen gol za 2-1, uz priloženu fotografiju povučenih linija koje, prema interpretaciji iste stranice, dokazuju kako je Mateo Erceg neopravdano poništio gol "modrih".

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

U svakom slučaju, u ponedjeljak će šef HNS-ove sudačke komisije, Bertrandt Layec, objaviti analizu suđenja za peto kolo i, valjda, dotaknuti se ove sporne situacije koja je podigla puno prašine.