City i dalje žestoko odbacuje tvrdnje o povijesnom varanju!

Engleski nogometni premierligaš Manchester City uložio je žalbu na odluku Neovisne komisije koja je proglasila City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od devet sezona.

- Čvrst stav kluba je da mišljenje, iz više razloga, sadrži jasne materijalne pogreške, pravne, načelne i činjenične," stoji u objavi "građana".

- Klub je nevin u optužbama Premier lige i postoji sveobuhvatan skup nepobitnih dokaza koji podupiru sve njegove stavove u vezi s ovim slučajem. Nastavit ćemo poštivati ​​​​pravi postupak i nužno smo ograničeni u onome što možemo dalje reći dok se svi postupci ne završe - dodaje se.

Foto: Carl Recine

Neovisna komisija Premier lige je 29. rujna proglasila Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od devet sezona. Komisija je utvrdila da je City između 2009. i 2018. sklopio "lažne" ugovore s nizom svojih komercijalnih partnera, kao i oslanjao se na "lažne" sporazume s drugima, kako bi umjetno napuhao prihode kluba i smanjio troškove.

Klub je podnosio pogrešno iskazane račune i prikrivao pravo stanje svojih financija od revizora i nogometnih regulatora. Premier liga navodi kako je utvrđeno da je svrha ovih shema bila umjetno napuhati prihode kluba i smanjiti njegove troškove za više od 900 milijuna funti tijekom dotičnog razdoblja, kako bi se činilo da se pridržava financijskih pravila.

Foto: Lee Smith

Nejasno je hoće li sankcije biti objavljene prije razmatranja žalbe i hoće li odmah stupiti na snagu, s obzirom na to da je predstavnik lige za Reuters izjavio kako o tom procesu ne mogu govoriti zbog povjerljivosti podataka.

Pravni stručnjaci na "Otoku" tvrde kako bi slučaj Manchester Cityja mogao potrajati godinama. Stručnjak za nogometno pravo Stefan Borson smatra da će žalbeni postupak, o kojem će odlučivati ​​novo tročlano povjerenstvo, biti glavni prioritet.

"Vjerujem da su zaključili kako je najbrži način za postizanje ishoda sljedeći: uzeti utvrđene činjenice iz faze utvrđivanja odgovornosti i preispitati ih u žalbenom postupku. Nakon toga se možemo vratiti na pitanje sankcija. No, naravno, izvršenje sankcija vjerojatno bi bilo odgođeno do okončanja žalbenog postupka."