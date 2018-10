Crna subota: Hoddle, lom noge, umro navijač i pad helikoptera

Engleska ne pamti ovakav crni niz u svijetu sporta u jednom danu, točnije, unutar pet sati. Preminuo je navijač kojem je pozlilo na utakmici Brightona, bivši engleski izbornik Glenn Hoddle srušio se u studiju, igrač Leicestera slomio je nogu, a nakon te utakmice pao je helikopter u kojem je bio vlasnik Leicestera, tajlandski milijarder Vichai Srivaddhanaprabha.

Crna subota u engleskom nogometu počela je nešto prije 16 sati na utakmici Brightona i Wolverhamptona u Premiershipu. Starijem navijaču Brightona je pozlilo uoči utakmice, sa stadiona su ga prevezli u bolnicu.

- Brighton u velikoj tuzi javlja da je gospodin koji je na utakmicu došao sa sinom preminuo u bolnici. Klub je u ovim teškim trenucima uz obitelj i prijatelje preminulog navijača - objavio je Brighton na službenoj stranici.

Nakon toga BT Sport imao je subotnju emisiju o engleskom nogometu.

Jedan od gostiju bio je bivši engleski izbornik Glenn Hoddle (61).

Pozlilo mu je i srušio se. Prevezli su ga u bolnicu, a emisija je otkazana.

Prema posljednjim informacijama dobro reagira na terapiju, a još se ne zna točno što se dogodilo. Pojedini engleski mediji pišu kako je legenda Tottenhama teško bolesna.

Leicester i West Ham počeli su svoju utakmicu u 18.30 sati.

U sudačkoj nadoknadi teško se ozlijedio igrač Leicestera Daniel Amartey (23).

Nesretni Ganac nezgodno je uklizao s jednom ispruženom nogom, dok mu je druga ostala iza. Igrači su se odmah primili za glavu, Amarteya su sa stadiona prevezli u bolnicu.

Slomio je gležanj i čeka ga višemjesečna pauza.

Nakon utakmice Leicestera i West Hama, oko 20.30 sati, odmah uz King Power stadion srušio se helikopter.

U njemu je bio vlasnik Leicestera Vichai Srivaddhanaprabha (61), koji je bio na utakmici.

