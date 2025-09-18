Crnogorski talent dogovorio sve sa Zvezdom, a onda mu se javio Dinamo. Stiže na Maksimir?

Prelazni rok u HNL-u tek je nedavno završio, a čini se da Dinamo već razmišlja o novim pojačanjima. U crnogorskim medijima pojavila se informacija da zagrebački klub već neko vrijeme prati mladog talenta Danila Vukanića. Ovaj mladić ima 19 godina, a trenutno igra za Budućnost iz Podgorice.

Vukanić igra na poziciji veznjaka, i to najviše u defenzivnoj ulozi. Ipak, može pokriti i napadačkog veznog te poziciju krila. Kako piše CG fudbal, mladi Crnogorac je imao skoro sve dogovoreno s Crvenom zvezdom te je zimski transfer bio praktički riješen, ali se onda uključio Dinamo. Prema navodima, skauti "modrog" kluba ozbiljno prate Vukanića te ozbiljno razmišljaju u njemu. Uz Zvezdu i Dinamo, za crnogorskog igrača zainteresiran je i Partizan.

Vukanić je za Budućnost ove sezone odigrao sedam utakmica, a zaigrao je i u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv armenskog Noaha. Ipak, ovo je za sada samo glasina iz crnogorskih medija, a upitno je i koliki je potencijal mladog veznjaka jer i dalje nije standardan član prve momčadi.