Komentari 5
Crnogorski talent dogovorio sve sa Zvezdom, a onda mu se javio Dinamo. Stiže na Maksimir?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: FK Budućnost

Kako javljaju mediji u Crnoj Gori, Danilo Vukanić (19) skoro je sve dogovorio sa Zvezdom, ali je onda interes pokazao Dinamo. Navode da ga skauti "modrih" pomno prate, ali još ništa nije potvrđeno

Prelazni rok u HNL-u tek je nedavno završio, a čini se da Dinamo već razmišlja o novim pojačanjima. U crnogorskim medijima pojavila se informacija da zagrebački klub već neko vrijeme prati mladog talenta Danila Vukanića. Ovaj mladić ima 19 godina, a trenutno igra za Budućnost iz Podgorice.

Vukanić igra na poziciji veznjaka, i to najviše u defenzivnoj ulozi. Ipak, može pokriti i napadačkog veznog te poziciju krila. Kako piše CG fudbal, mladi Crnogorac je imao skoro sve dogovoreno s Crvenom zvezdom te je zimski transfer bio praktički riješen, ali se onda uključio Dinamo. Prema navodima, skauti "modrog" kluba ozbiljno prate Vukanića te ozbiljno razmišljaju u njemu. Uz Zvezdu i Dinamo, za crnogorskog igrača zainteresiran je i Partizan.

Vukanić je za Budućnost ove sezone odigrao sedam utakmica, a zaigrao je i u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv armenskog Noaha. Ipak, ovo je za sada samo glasina iz crnogorskih medija, a upitno je i koliki je potencijal mladog veznjaka jer i dalje nije standardan član prve momčadi.

