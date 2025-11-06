Obavijesti

Crvena zvezda pobijedila idućeg protivnika Dinama u Europi

Piše HINA,
Foto: Zorana Jevtic

Danski Midtjylland nastavlja nizati sjajne rezultate u Europskoj ligi. Sada su kod kuće pobjedili Celtic 3-1

U susretu 4. kola Midtjylland je pobijedio Celtic sa 3-1 upisavši i četvrtu pobjedu. Danski sastav je poveo u 34. minuti golom hrvatskog reprezentativca Martina Erlića. Mikel Gogorza je ubacio iz kornera, a Erlić zabio za 1-0. Samo minutu kasnije asistent Gogorza je postao i strijelac. Sjajno poluvrijeme domaćin je okrunio i trećim golom, u 41. minuti je pogodio Franculino.

U drugom dijelu škotski sastav je smanjio golom Rea Hatatea iz jedanaesterca. U samoj završnici utakmice Erlić je izašao zbog ozljede. Za Dance je to bila četvrta pobjeda, a za Celtic drugi poraz.

Basel je slavio 3-1 protiv FCSB-a upisavši drugu pobjedu. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se u 12. minuti kada je Stefan Tarnovanu zaradio crveni karton igravši rukom u kaznenom prostoru.

Jedanaesterac je realizirao Xerdan Shaqiri. Gosti su izjednačili u 57. minuti golom Dariusa Olarua, no Shaqiri je u 73. minuti ponovo doveo Basel u vodstvo. Konačnih 3-1 postavio je Salah u 88. minuti na Shaqirijevu asistenciju. Marin Šotiček je igrao za Basel do 62. minuti.

UtrechtPorto su odigrali 1-1. Domaćin je poveo u 48. minuti golom Miguela Rodrigueza, a izjednačio je Borja Sainz u 66. minuti. Dominik Prpić je igrao za Porto cijeli susret, a u 26. minuti je dobio žuti karton.

Idući suparnik "Modrih" Lille je na gostovanju u Beogradu izgubio od Crvene zvezde sa 1-0. Gol odluke zabio je Marko Arnautović u 85. minuti.

Gol pogledajte OVDJE.

Identičnim rezultatom je Panathinaikos slavio na gostovanju kod Malma. Jedini strijelac je bio Filip Đuričić u 85. minuti. Freiburg je na gostovanju porazio Nicu sa 3-1. Johan Manzambi (29), Vincenzo Grifo (39-11m) i Derry Scherhant (42) su zabili za goste, dok je pogodak za Nicu postigao Kevin Carlos (24). Igor Matanović je za goste igrao od 83. minute.

