Čudesan preokret 'vatrenih' u kvalifikacijama za Europsko U17 prvenstvo! I to s igračem manje

Hrvatska U17 reprezentacija, ali mlađa generacija rođena 2009. i mlađe, izvela je sjajan preokret u kvalifikacijama za Euro te je s 0-2 preokrenula na 3-2 i pobijedila Nizozemsku te sjela na prvo mjesto tablice

Hrvatska U17 reprezentacija priredila je sjajan preokret u Nizozemskoj i s 3-2 svladala domaćina u trećem kolu kvalifikacija za Euro. Mladi "vatreni "gubili su 0-2, vratili se u igru, ostali s igračem manje, a u dramatičnoj završnici Ante Beljan iz penala donio je veliku pobjedu Hrvatskoj i prvo mjesto u skupini.

JE LI TREBAO OD PRVE KRENUTI? Gabrijel Šivalec ostavio sjajan dojam na SP-u, ali ključan dvoboj počeo je s klupe. Zašto?
Gabrijel Šivalec ostavio sjajan dojam na SP-u, ali ključan dvoboj počeo je s klupe. Zašto?
IZBORNIK HRVATSKE U-17 Marijan Budimir: Jedanaesterci nisu lutrija, već psihologija. Teško je vidjeti dečke uplakane
Marijan Budimir: Jedanaesterci nisu lutrija, već psihologija. Teško je vidjeti dečke uplakane

Nizozemci su poveli preko Pietersea već u 14. minuti, a Schaken je početkom drugog dijela povećao na 2:0. No, Hrvatska se probudila. Bartolović je iz penala smanjio, a Žužić Škafar nakon loše reakcije vratara poravnao na 2:2. U međuvremenu je Bartolović dobio crveni karton, ali je Hrvatskoj ipak ostao tračak nade nakon što je Schakenu poništen gol zbog zaleđa.

U prvoj minuti nadoknade Žužić Škafar izborio je novi kazneni udarac, a Beljan ga je pretvorio u pobjedu vrijednu prvog mjesta u skupini i plasmana u iduću fazu kvalifikacija. Ova generacija igrača rođenih 2009. i mlađih borit će se na proljeće za odlazak na Euro 2026. Starija U-17 selekcija je prije neki dan ispala sa Svjetskog prvenstva nakon što je Uzbekistan bio bolji u izvođenju jedanaesteraca te nije došla do osmine finala.

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP
DEBAKL GATTUSOVE MOMČADI

VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP

Ovaj rezultat je dobra vijest i za Hrvatsku jer se naša reprezentacija još uvijek može naći u prvom potu u ždrijebu za SP. Još se moraju poklopiti dvije stvari; Njemačka ne smije pobijediti Slovačku i Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru

