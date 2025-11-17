Čudesan preokret 'vatrenih' u kvalifikacijama za Europsko U17 prvenstvo! I to s igračem manje

Hrvatska U17 reprezentacija priredila je sjajan preokret u Nizozemskoj i s 3-2 svladala domaćina u trećem kolu kvalifikacija za Euro. Mladi "vatreni "gubili su 0-2, vratili se u igru, ostali s igračem manje, a u dramatičnoj završnici Ante Beljan iz penala donio je veliku pobjedu Hrvatskoj i prvo mjesto u skupini.

Nizozemci su poveli preko Pietersea već u 14. minuti, a Schaken je početkom drugog dijela povećao na 2:0. No, Hrvatska se probudila. Bartolović je iz penala smanjio, a Žužić Škafar nakon loše reakcije vratara poravnao na 2:2. U međuvremenu je Bartolović dobio crveni karton, ali je Hrvatskoj ipak ostao tračak nade nakon što je Schakenu poništen gol zbog zaleđa.

U prvoj minuti nadoknade Žužić Škafar izborio je novi kazneni udarac, a Beljan ga je pretvorio u pobjedu vrijednu prvog mjesta u skupini i plasmana u iduću fazu kvalifikacija. Ova generacija igrača rođenih 2009. i mlađih borit će se na proljeće za odlazak na Euro 2026. Starija U-17 selekcija je prije neki dan ispala sa Svjetskog prvenstva nakon što je Uzbekistan bio bolji u izvođenju jedanaesteraca te nije došla do osmine finala.