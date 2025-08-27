Čudesni Duplantis peti put za redom osvojio Dijamantnu ligu. Kovacs najbolji u bacanju kugle

Završnica atletske Dijamantne lige u Zurichu započela je u srijedu finalima šest disciplina na Sechselautenplatzu, najvećem gradskom trgu, dok se program nastavlja u četvrtak na stadionu Letzigrund. Prvotno je na programu srijede bilo pet disciplina, međutim ženski skok s motkom je zbog vremenskih uvjeta pomaknut sa četvrtka na srijedu poslijepodne. Naime, za četvrtak se predviđa obilna kiša, a nakon što je skok s motkom prošlog tjedna već bio otkazan zbog pljuska u Lausannei, organizatori u Zurichu nisu željeli riskirati sa sigurnošću sportaša.

- Sigurnost sportaša i nastavak završnog natjecanja naši su glavni prioriteti. Stoga je ova odluka bila neizbježna zbog vremenske prognoze - kazao je Andreas Hediger, sudirektor Weltklasse mitinga u Zürichu.

U skoku s motkom očekivano, ali uz mnogo problema, pobijedio je svjetski rekorder, olimpijski, svjetski i europski prvak Šveđanin Armand Duplantis s preskočenih 6 metara. Istu visinu, ali iz više pokušaja preskočio je Grk Emmanouil Karalis. Treće mjesto je zauzeo Amerikanac Sam Kendricks sa 5.80m

Foto: Stefan Wermuth

- Bila je to velika borba, ali bilo je stvarno super. Volim atmosferu na uličnim natjecanjima - kazao je Šveđanin koji je osvojio peti uzastopni Dijamantni trofej.

- Koliko sam puta preskočio 6 m ? nemam pojma, 118, oh, to je stvarno posebno, ne bih to trebao uzimati zdravo za gotovo. Volim skakati, volim se natjecati i to pomaže našem sportu - dodao je mladi Šveđanin.

Amerikanac Joe Kovacs bio je najbolji u bacanju kugle sa 22.46 metara osvojivši četvrti naslov pobjednika Dijamantne lige.

- Apsolutno obožavamo dolaziti ovdje. Nema boljeg događaja za nas - kazao je Kovacs koji je sada najuspješniji bacač kugle u povijesti serije, s jednim naslovom više od svog novozelandskog rivala Toma Walsha.

Drugi je bio njegov sunarodnjak Payton Otterdahl (22.07), a treći Jamajčanin Rajindra Campbell (21.87).

Foto: Denis Balibouse

U skoku u dalj pobjeda je ostala kod kuće u Švicarskoj, Simon Ehammer je u trećoj seriji preskočio 8.32 m. Drugi je bio Talijan Mattia Furlani s preskočenih 8.30, a treće mjesto je pripalo Australcu Liamu Adcocku sa 8.24 m.

Žensku kuglu osvojila je Kanađanka Sarah Mitton s rezultatom 20.67 m iz druge serije, obranivši naslov Dijamantne lige. Nizozemka Jessica Schilder je bila druga sa 20.26, a treće mjesto je zauzela Amerikanka Chase Jackson (20.08).

U ženskom visu pobijedila je Australka Olyslagers osvojivši prvi naslov Dijamantne lige.

Foto: Denis Balibouse

Srebrna s OI u Parizu i Tokiju pobijedila je preskočivši 2.04 metara, dva centimetara više od olimpijske pobjednice Ukrajinke Jaroslave Mahučik čime je prekinula njezin niz od tri uzastopna naslova. Olyslagers je ostvarila najbolji rezultat ove godine u svijetu, te novi rekord Oceanije. Treća je bila Britanka Morgan Lake s dva metra.

- Danas je bilo prekrasno. Povratak nakon četiri godine bio je nevjerojatan. Još uvijek učim, a danas sam osvojila Dijamantni trofej. Kakav dan - kazala je pobjednica.

U ženskoj motki slavila je Amerikanka Katie Moon s preskočenih 4.82 m. Srebrna s OI u Parizu i zlatna iz Tokija, drugi put u karijeri je osvojila Dijamantnu ligu nakon 2023. Drugo i treće mjesto osvojile su njezine sunarodnjakinje Sandi Morris sa 4.75 m, te Emmly Grove, također sa 4.75 m.

- Bilo je fantastično, tako zabavno. Ovo je moja prva pobjeda u Zurichu. Oduvijek sam željela pobijediti ovdje, osjećaj je tako dobar. Volim kada je publika tu i osjetiš energiju. Pobjeda ovdje i izvedba na ovaj način daje mi pravi poticaj samopouzdanja. U Tokiju ću učiniti sve kako bi zadržala svoju titulu - kazala je Moon, dvostruka svjetska prvakinja iz Eugenea i Budimpešte.