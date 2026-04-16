Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA 'FIFI'

Čudesni Modrić! Dobiva najjaču karticu na igrici, a još su dvojica Hrvata u momčadima sezone

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Claudia Greco/REUTERS/Facebook

Iznimno će sretni biti oni igrači koji uspiju dobiti čudesno izdanje kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, a iznimno pojačane verzije dobit će i Nikola Vlašić (28), Darko Nejašmić (23) te Dominguez (21) iz Dinama

Nogometna sezona ušla je u posljednju etapu, a to je znak da na najpopularniju nogometnu videoigru, EA FC 26, odnosno njezin Ultimate team mode stižu i Team of the season (TOTS) kartice, odnosno posebna, pojačana izdanja igrača.

Službeno će biti predstavljene 16. travnja u 19 sati, a stranice koje prate EA FC 26 i imaju insajderske informacije već su objavile mnoge 'kartice' koje stižu ovog vikenda.

Neymar se pohvalio Modrićevim dresom: 'Uh, on je legenda...'

Da skratimo, a pojasnimo, u Ultimate teamu momčad dobivate kupnjom virtualnih paketića. Kupujete ih koristeći "novčiće" osvojene u igrici ili pak uplaćujete određeni iznos eura kako bi kupili poene kojima onda kupujete spomenute paketiće. Ništa ne garantira da ćete dobiti željenu "karticu", a tek ćemo saznati koliko će u protuvrijednosti coinsa iz igrice koštati najbolji veznjak same igre. O kojem se veznjaku radi? Tu su stvari poprilično jasne. 

Pokretanje videa...

Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru 01:01
Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Dvije riječi - Luka Modrić (40)! Njegova monstruozna kartica nalazi se u momčadi sezone Serie A te će imati nevjerojatne ocjene.  Ocjene idu do 99, a kapetan hrvatske reprezentacije ima ukupnu ocjenu 97 uz brzinu 91, šut 91, dribling 97, obranu 87 i snagu 87.

Ali to nije sve, on i Lionel Messi (40) bit će prve kartice koje će na igri imati četiri playstylea +. Novitet je to koji uvelike određuje koliko je dobar igrač u igrici, a a luka ima pojačani tehnički aspekt, presijecanje dodavanja, tiki taku, i prodorno dodavanje. 

Foto: Facebook/Hmedark
FOTO Modrić ima novu frizuru!

Ovaj su petak na redu timovi sezone iz Serie A, Eredivisie, MLS-a i 'ostatka svijeta'.  Što se tiče Serie A, tu je Nikola Vlašić (28) koji ima ukupnu ocjenu 91 uz brzinu 88, šut 88, dodavanje 88, dribling 93, obranu 71 i snagu 84.

U 'ostatku svijeta' naći će se i stoper Dinama Sergi Dominguez (21) s ukupnom ocjenom 92 uz brzinu 90, šut 70, dodavanje i dribling po 84, obranu 91 i snagu 93. Ciklus Hrvata u ovom dijelu momčadi sezone završava Darko Nejašmić (27) s ukupnom ocjenom 93, brzinom 88, udarcem 86, dodavanjem 90, driblingom 93, obranom 89 i snagom 91. On briljira u nizozemskom N.E.C.-u.

Foto: Facebook

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka
SVE SE ZNA

Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka

Utakmice polufinala igrat će se 28. i 29. travnja, dok su uzvrati na rasporedu 5. i 6. svibnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026