Čudesni Modrić! Dobiva najjaču karticu na igrici, a još su dvojica Hrvata u momčadima sezone

Nogometna sezona ušla je u posljednju etapu, a to je znak da na najpopularniju nogometnu videoigru, EA FC 26, odnosno njezin Ultimate team mode stižu i Team of the season (TOTS) kartice, odnosno posebna, pojačana izdanja igrača.

Službeno će biti predstavljene 16. travnja u 19 sati, a stranice koje prate EA FC 26 i imaju insajderske informacije već su objavile mnoge 'kartice' koje stižu ovog vikenda.

Da skratimo, a pojasnimo, u Ultimate teamu momčad dobivate kupnjom virtualnih paketića. Kupujete ih koristeći "novčiće" osvojene u igrici ili pak uplaćujete određeni iznos eura kako bi kupili poene kojima onda kupujete spomenute paketiće. Ništa ne garantira da ćete dobiti željenu "karticu", a tek ćemo saznati koliko će u protuvrijednosti coinsa iz igrice koštati najbolji veznjak same igre. O kojem se veznjaku radi? Tu su stvari poprilično jasne.

Dvije riječi - Luka Modrić (40)! Njegova monstruozna kartica nalazi se u momčadi sezone Serie A te će imati nevjerojatne ocjene. Ocjene idu do 99, a kapetan hrvatske reprezentacije ima ukupnu ocjenu 97 uz brzinu 91, šut 91, dribling 97, obranu 87 i snagu 87.

Ali to nije sve, on i Lionel Messi (40) bit će prve kartice koje će na igri imati četiri playstylea +. Novitet je to koji uvelike određuje koliko je dobar igrač u igrici, a a luka ima pojačani tehnički aspekt, presijecanje dodavanja, tiki taku, i prodorno dodavanje.

Ovaj su petak na redu timovi sezone iz Serie A, Eredivisie, MLS-a i 'ostatka svijeta'. Što se tiče Serie A, tu je Nikola Vlašić (28) koji ima ukupnu ocjenu 91 uz brzinu 88, šut 88, dodavanje 88, dribling 93, obranu 71 i snagu 84.

U 'ostatku svijeta' naći će se i stoper Dinama Sergi Dominguez (21) s ukupnom ocjenom 92 uz brzinu 90, šut 70, dodavanje i dribling po 84, obranu 91 i snagu 93. Ciklus Hrvata u ovom dijelu momčadi sezone završava Darko Nejašmić (27) s ukupnom ocjenom 93, brzinom 88, udarcem 86, dodavanjem 90, driblingom 93, obranom 89 i snagom 91. On briljira u nizozemskom N.E.C.-u.