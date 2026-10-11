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PULSKI 'DJEČJI VRTIĆ'

Daleko su najmlađa momčad u HNL-u, a gaze sve redom...

Piše Mato Galić,
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Daleko su najmlađa momčad u HNL-u, a gaze sve redom...
Osijek i Istra sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Puljani su zaslužili sve pohvale jer se radi o daleko najmlađoj momčadi lige, prosjek godina im je 21,6. U gradu na Dravi nisu izgubili već više od tri godine

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Istra 1961 slavila je u subotu na Opus Areni protiv Osijeka 3-1 u devetom kolu HNL-a nakon preokreta i nastavila niz bez poraza na gostovanjima kod Osječana, koji traje dulje od tri godine. Posljednji put Osijek je kod kuće pobijedio Istru u listopadu 2023. (3-1), kad je hat-trick zabio Vedran Jugović, danas pomoćni trener u stožeru prve momčadi "bijelo-plavih".

POGLEDAJTE VIDEO: Osijek - Istra 1-3

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Golovi na utakmici Osijek - Istra 1961 VIDEO
Golovi na utakmici Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Domaćini su poveli već u drugoj minuti. Šimun Mikolčić fantastično je pogodio iz slobodnog udarca s 20-ak metara, poslavši loptu u desni kut gola bivšeg vratara Osijeka Franka Kolića.

Istra se vratila u utakmicu u 34. minuti. Antonio Maurić odvažio se na udarac s distance i silovito pogodio za 1-1. Do kraja poluvremena obje su momčadi imale prilike. Isaac Tomich pogodio je stativu nakon dodavanja Emila Frederiksena, dok je Alex Cantero zaprijetio udarcem izvana, ali Kolić nije morao intervenirati.

Puljani su nastavili pritiskati i na početku drugog poluvremena. Tomich je nakon Frederiksenova ubačaja pogodio prečku, a ubrzo je Nik Škafar Žužić propustio iskoristiti novu priliku. Njegov udarac iz peterca obranio je Marko Malenica.

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Ipak, gosti su u nastavku okrunili bolju igru. Dukan Ahmeti probio je desnu stranu i dodao na suprotnu stranu, gdje je natrčao Škafar Žužić i pogodio za preokret Istre.

Osijek je potom sve karte bacio u napad, što su Puljani iskoristili u sudačkoj nadoknadi. Ahmeti je zabio za konačnih 3-1 i potvrdio vrijednu pobjedu Istre, koja se tako približila Osijeku na četiri boda. Osječani su ostali na 16 bodova. Puljani su zaslužili sve pohvale jer se radi o daleko najmlađoj momčadi lige, prosjek godina im je 21,6.

- Da je Leon zabio šansu za 2-0, vjerujem da bi utakmica drugačije završila. U nastavku su nas "ubili"... Ako kod kuće ne budemo igrali kao ranije protiv Dinama i Lokomotive, protivnici će čekati greške i kažnjavati nas. U HNL-u ima dovoljno momčadi koje nas mogu kazniti. Slijedi priprema za Goricu - kaže Federico Bessone, trener prvoligaša s Drave.

Osijek je u devetom kolu HNL-a izgubio od Istre 3-1, a ostao je i bez dvojice igrača zbog ozljeda. Krilni napadač/veznjak Domagoj Bukvić izašao je u 56. minuti s podljevom lakta, dok je švedski branič Emin Hasić zbog ozljede ramena napustio teren u 45. minuti i morat će na operaciju.

Prosječna starost momčadi u HNL-u

Foto: Sofascore za 24sata
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