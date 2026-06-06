Dalić ga nije zvao, ali Majer je na meti čak tri kluba iz Serie A

Nakon ispadanja Wolfsburga iz Bundeslige sve je izglednije da će Lovro Majer (28) ovoga ljeta promijeniti klub. Prema pisanju talijanskih medija, hrvatski reprezentativac privukao je interes nekoliko klubova iz Serie A.

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Najveći interes navodno pokazuje Fiorentina, dok situaciju pomno prate i Como te Napoli. Ako bi preselio u Firencu, Majer bi dijelio svlačionicu s hrvatskim reprezentativcem Marinom Pongračićem (28). U slučaju odlaska u Como, ponovno bi zaigrao uz bivšeg suigrača iz Dinama Martina Baturinu (23).

🚨 #Fiorentina Fiorentina have set their sights on Wolfsburg’s Croatian playmaker Lovro Majer.



🔥 Following Wolfsburg’s relegation, the 28‑year‑old is preparing to leave; Napoli and Como are also keen.



💰 Wolfsburg’s asking price is €10–12M, with his contract running until… https://t.co/m7KFKFXL3r pic.twitter.com/xSHb6sTlR4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 6, 2026

Prije nekoliko dana talijanski mediji povezivali su Majera s Ajaxom, RB Leipzigom i Eintracht Frankfurtom, no čini se da je Italija trenutno najizglednija destinacija za nastavak njegove karijere.

Foto: Swen Pförtner/DPA

Wolfsburg je Majera doveo u ljeto 2023. godine iz Rennesa za 25 milijuna eura. Hrvatski veznjak u dresu njemačkog kluba odigrao je 75 utakmica, zabio deset golova i upisao 11 asistencija.

Iako mu ugovor traje do ljeta 2028. godine, ispadanje Wolfsburga iz Bundeslige moglo bi ubrzati njegov odlazak. Njemački klub navodno se nada odšteti od oko 20 milijuna eura, no potencijalni kupci pokušat će spustiti cijenu na između 15 i 16 milijuna eura.

Talijanski mediji navode i da Majer traži status važnog igrača u novoj momčadi te godišnju neto plaću između četiri i pet milijuna eura.

Majer je posljednjih godina bio standardan član hrvatske reprezentacije te je nastupio na Svjetskom prvenstvu 2022. i Europskom prvenstvu 2024. godine.

Ipak, ovog puta nije se našao među 26 igrača koje je Zlatko Dalić poveo na Svjetsko prvenstvo, što je dodatno otvorilo pitanja o njegovoj budućnosti u klubu i reprezentaciji.

