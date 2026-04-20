Dalić gledao pobjedu Cityja pa se susreo s Kovom i Gvardiolom

Nepuna dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić intenzivno obilazi hrvatske reprezentativce diljem Europe. Nakon uspješnih pripremnih utakmica protiv Kolumbije i Brazila, nastavio je put u Englesku kako bi iz prve ruke provjerio formu reprezentativaca.

Sredinom tjedna boravio je u Münchenu, gdje je pratio četvrtfinalni susret Lige prvaka između Bayerna i Reala te nastup Josipa Stanišića. Već potom zaputio se u Manchester, gdje je uživo gledao derbi između Manchester Cityja i Arsenala. U toj utakmici City je slavio 2-1 i napravio važan korak prema naslovu prvaka.

Mateo Kovačić cijeli je susret pratio s klupe jer se još uvijek vraća u natjecateljsku formu nakon dulje pauze uzrokovane ozljedom. Joško Gvardiol i dalje nije na raspolaganju, pa ostaje neizvjesno u kakvom će stanju dočekati Svjetsko prvenstvo.

Nakon pobjede Manchester Cityja, Zlatko Dalić večerao je s Kovačićem i Gvardiolom. Na večeri su mu se pridružili pomoćni trener Vedran Ćorluka, kondicijski trener Luka Milanović i tehnički direktor Stipe Pletikosa, a susret su iskoristili za dodatni razgovor uoči završnih priprema za veliko natjecanje. Fotografiju s druženja podijelili su na društvenim mrežama.

"Izbornik Zlatko Dalić susreo se večeras s reprezentativcima Mateom Kovačićem i Joškom Gvardiolom, nakon važne pobjede Manchester Cityja nad Arsenalom. Uz izbornika, u Manchester su stigli i tehnički direktor Stipe Pletikosa, trener Vedran Ćorluka i kondicijski trener Luka Milanović, a s hrvatskim dvojcem iz Cityja razgovarali su o oporavku nakon ozljeda i predstojećem Svjetskom prvenstvu gdje će, duboko vjerujemo, opet igrati važne uloge u hrvatskoj reprezentaciji", objavili su iz Saveza.