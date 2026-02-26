Obavijesti

OPTIMISTIČAN UOČI SP

Dalić: Imamo novu generaciju, ali možemo opet nešto napraviti

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka: Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice između Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska nije velika zemlja, ali imamo jako dobre igrače, dobrih kvaliteta. Uvijek se borimo za svoju zemlju i svoj narod. Nadam se, stoga, da ćemo napraviti nešto na ovom Svjetskom prvenstvu u Americi - rekao je izbornik

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić, koji je prošli vikend gledao uživo Antu Budimira u Pamploni, izjavio je da je 34-godišnji napadač potreban Hrvatskoj koja "može ponoviti dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu“.

"Hvala vam na gostoprimstvu," rekao je Dalić u video intervjuu za Osasunu, objavljenom u srijedu navečer na društvenim mrežama tog španjolskog prvoligaša.

Dodao je da je jako sretan što je u subotu prvi put bio u Pamploni te gledao pobjedu Osasune od 2-1 nad Real Madridom.

Budimir je doveo Osasunu u vodstvo iz jedanaesterca kojeg je sam izborio u 36. minuti.

"Ante je, kao prvo, sjajna osoba," napomenuo je 59-godišnji hrvatski izbornik. "Jako je ozbiljan i profesionalan. Zabio je puno golova, tijekom sjajne karijere, ali sve je to zaslužio napornim radom".

Budimir je zabio 14 golova u 27 utakmica ove sezone za Osasunu, koja se nalazi na devetom mjestu u španjolskom prvenstvu.

"Nadam se da će nastaviti zabijati golove za Osasunu, a i za našu reprezentaciju. Trebamo ga". rekao je Dalić.

Hrvatski izbornik je četiri mjeseca uoči Svjetskog prvenstva gledao Budimira na stadionu El Sadar, a zatim je i razgovarao s njim.

"Uvijek se bori do kraja, srčan je i strpljiv. Doista sam ponosan što ga imam u ekipi," izjavio je. Smatra da napadač sa 35 nastupa za Hrvatsku čini ekipu boljom.

Dalić je ranije isti dan posjetio i reprezentativce Duju Ćaletu-Cara i Luku Sučića u Real Sociedadu tijekom remija 3-3 s Oviedom. Desetak dana ranije bio je pak u Italiji kod igrača koji ondje igraju.

"Sada imamo novu generaciju, ali doista su nam potrebni Budimir, Luka Modrić, Ivan Perišić i drugi stariji igrači. Oni su naša snaga“, izjavio je Dalić. "Uvijek smo bolji s njima“, dodao je. Smatra ih "učiteljima“ mlađih igrača.

Hrvatska će idući mjesec odigrati prijateljske utakmice s Kolumbijom i Brazilom u američkom gradu Orlandu, a u lipnju će odmjeriti snage s Belgijom i Slovenijom, prije nastupa na Svjetskom prvenstvu.

"Hrvatska je napravila sjajan posao na posljednja dva Svjetska prvenstva, gdje smo bili drugi i treći. Znam da sada nitko ne očekuje da to ponovimo na ovom prvenstvu", rekao je Dalić.

"No, ja sam uvijek optimist. Mislim da možemo opet nešto napraviti, ponoviti dobar rezultat", napomenuo je.

Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom.

"Hrvatska nije velika zemlja, ali imamo jako dobre igrače, dobrih kvaliteta. Uvijek se borimo za svoju zemlju i svoj narod. Nadam se, stoga, da ćemo napraviti nešto na ovom Svjetskom prvenstvu u Americi i učiniti ponosnim svoj narod", rekao je Dalić.

Izbornik, koji vodi reprezentaciju od listopada 2017., objasnio je da Hrvatska igra srčano.

"Znam da mi nemamo roster kao Španjolska, Francuska ili Portugal, ali igramo srcem. To je naš stil", rekao je Dalić. "A Budimir je dobar primjer kako trebamo igrati".

