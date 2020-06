Dalić je među vrsnim trenerima: Novac dao u humanitarne svrhe

Iako je u početku nije niti htio, na kraju je prihvatio nominaciju matičnog saveza, ali uz uvjet da se njemu namijenjeni iznos od 15.000 kuna (bruto) preusmjeri u humanitarne svrhe

<p> </p><p>Na 40. sjednici Vijeća <strong>Hrvatskog olimpijskog odbora </strong>održanoj u srijedu u Zagrebu izbornik hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Zlatko Dalić</strong> uvršen je među vrsne trenere HOO-a od 1. srpnja 2020., čega se Dalić odrekao početkom godine smatrajući kako ima onih kojima je to potrebnije. No, na kraju je prihvatio nominaciju matičnog saveza, ali uz uvjet da se njemu namijenjeni iznos od 15.000 kuna (bruto) preusmjeri u humanitarne svrhe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Od istog datuma u Program sufinanciranja rada trenera uvršten je i <strong>Marko Šuman</strong>, trener najboljeg hrvatskog skijaša Filipa Zubčića, također u skupinu vrsnih trenera, te izbornik hrvatske atletske reprezentacije Mladen Katalinić u kategoriji trenera za razvoj pojedinog sporta.</p><h2>Novi, umanjeni proračun</h2><p>Na sjednici je predstavljen novi proračun koji je za 43 milijuna kuna manji na prihodovnoj strani u odnosu na prethodni plan za 2020. pa će ukupan iznos proračuna biti 150,9 milijuna kuna.</p><p>Ukupno planirani prihod iz državnog proračuna umanjen je za 37,2 milijuna kuna, a u kriznoj korekciji financija za sport, nacionalnim sportskim savezima umanjena su sredstva redovnih programa za 27,4 milijuna kuna. Smanjena su i ovogodišnja sredstva za olimpijske programe - OI Tokio 2020. (za 37 posto) i ZOI Peking 2022. (za 16 posto).</p><p>U razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja HOO je uprihodio 58,4 milijuna kuna ili 30 posto planiranih sredstava za ovu godinu, stoji u priopćenju iz HOO-a, u kojem se navodi da je ovo bila prva sjednica Vijeća HOO-a u povijesti sa sudionicima koji su nosili zaštitne maske, sukladno antivirusnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.</p><p>Članovi Vijeća HOO-a raspravljali su i na temu sazivanja, pripreme i provedbe izbora za mandatno razdoblje 2020. - 2024. Izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) bit će održana u listopadu ove godine, kada istječu mandati vodećim tijelima nacionalne olimpijske udruge, a ne u jesen 2021. godine, kako svojim članicama dopušta Međunarodni olimpijski odbor (MOO), zbog odgode Olimpijskih igara u Tokiju.</p><h2>Ravnopravnost spolova</h2><p>Temeljem izvješća HOO-ove Komisije za ravnopravnost spolova u sportu, zaključeno je kako se u budućnosti mora što više raditi na stvaranju pretpostavki za uspješne mješovite posade, kako to predviđa MOO u brojnim olimpijskim sportovima.</p><p>Na sjednici su prihvaćeni i novi korisnici Programa poticanja sporta i olimpizma na lokalnoj razini te dopune Pravilnika o kategorizaciji sportaša. O spomenutom Pravilniku, kao i o novom Kodeksu Međunarodne antidopinške agencije (WADA), zaključnu riječ dat će srpanjsko zasjedanje skupštine HOO-a (8. srpnja u Zagrebu). </p><p>Hrvatski badmintonski savez dobio je pozitivno mišljenje za domaćinstvo listopadskog EP-a za veterane u Zadru, a Hrvatski streljački savez za niz svjetskih kupova (2022., 2023. i 2024.) te juniorski SP 2024. u Osijeku, kao i Hrvatski kuglački savez za trostruki (dobno gledano) SP u Varaždinu 2025. godine. </p>