Dalić kritizirao suce pa poručio: 'Natječemo se tko će više blatiti, to me žalosti! Nismo to zaslužili'

Hrvatska je u nokaut fazi Svjetskog prvenstva! Izabranici Zlatka Dalića su u posljednjoj utakmici skupine svladali Ganu 2-1, pa sad postali "tempirana bomba" svakom suparniku u drugom dijelu turnira. "Vatreni" su ispunili primarni cilj, prošli skupinu, sad ih u noći na petak očekuju Portugal ili Kolumbija.

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- Čestitam dečkima na prolasku skupine, bilo je jako teško, ali odigrali smo taktički fantastično. Dobro smo se postavili, vratili na stare postavke, na ono što smo radili devet godina. Ovo je samo mali korak, naš prvi cilj, ali već danas moramo zaboraviti ovu pobjedu i okrenuti onome što nas čeka u Torontu. Dečki su dali maksimum, rekao sam kako dobro radimo na treninzima. Vjerujem u ove dečke, oni vjeruju meni - rekao je Dalić, pa dodao:

- Svi su dali maksimum, od prvog do zadnjeg. Luka je bio fantastičan, u zadnjim minutama on se baca, uklizava i spašava naš gol. Takav je cijelu karijeru, takav je bio i večeras. Drago mi je da je tako ispalo zbog njega, ne bi bilo najljepše da je bilo ikako drugačije. Ova pobjeda je njemu na čast, ali svi su bili sjajni.

I strane medije je zanimalo kako Luka igra na toj razini s 40 godina.

- To je njegov karakter, energija, zato ovoliko traje. Asistirao je za gol, pa na kraju dva puta spašavao gol, bacao se, nije odustajao. Prije smo ga mijenjali nakon sat vremena, ali danas se dizao kako je utakmica odmicala, bio je primjer kako se treba ponašati. Svjestan je kako mu je ovo zadnje Svjetsko prvenstvo, želi se dostojno oprostiti.

Portugal ili Kolumbija?

- Nama je to nebitno, znamo što možemo. Idemo u Toronto, tamo ćemo imati veliku podršku, a ni Portugalu ni Kolumbiji nije svejedno ako će igrati s nama.

Vlašić je ispao junak susreta, mnoge ste iznenadili s njim u prvih 11.

- Nikola radi sjajno na treninzima, puno je komentara tko će početi utakmicu, ali ne vidite što radimo na treninzima. Svaki trening odrađuje na vrhunskom nivou, iza sebe ima sjajnu sezonu. Njemu paše ovakav način igre, kretnje u međulinijama, vratio je naše povjerenje. Igrao je fazu obrane, pogodio stativu, zabio gol. Rekao sam mu prije utakmice kako će ovo biti njegova utakmica.

Sve bolje predstave pružaju i mladi igrači koji polako preuzimaju odgovornost.

- Oni polako stasaju uz starije igrače, red je da i oni nešto odrade. Baturina je cijeli turnir na nivou, Petar Sučić također, njihovo vrijeme dolazi. Vjerujem da će se i Joško vratiti, nije mu lako, nije igrao pola godine. Imamo dobre igrače, miks mladih i iskusnih igrača, sve je danas bilo dobro. Žao mi je što Kramarić nije ušao, odlično trenira, tako se poklopilo.

Hrvatska obrana je djelovala sigurnije nego u prve dvije utakmice.

- Drugačije smo stali, odmah je i njima bilo lakše. Prve dvije utakmice su bili na vjetrometini, previše smo izlazili van, napadali visoko, to nije naš način igre. Možda sam tu i ja pogriješio u postavkama. Danas smo bili kompaktni. Perišić na boku? Ima više samopouzdanja i sigurnosti u ovom trenutku od Gvardiola. Primili smo gol nakon prekida, kažu mi da je bilo zaleđe, po meni taj gol nije regularan. Ali do sada odluke nisu bile na našoj strani, protiv Engleske se ne bi ponovio onaj penal da je bilo obrnuto, danas bi valjda bilo zaleđe kod ovog gola.

Poslije utakmice ste održali i motivacijski govor igračima.

- Napravili su posao koji smo planirali, idemo dalje, spremamo se za Toronto. Puno je sumnji bilo u nas, ne razumijem ove naše glave koji sumnjaju u reprezentaciju. Ova reprezentacija mora biti poštovana sa svih strana, a mi se natječemo tko će više blatiti, to me žalosti. I ovi dečki to nisu zavrijedili, danas je tu bilo 40 tisuća Hrvata. Hrvatska se uvijek voli, znamo što je reprezentacija sve napravila za državu i naš narod, mora ju se poštovati. A na reprezentaciju svi navale čim izgubimo jednu utakmicu, ne razumijem te ljude. Mi smo se izdigli, napravili pravu stvar - završio je Dalić.