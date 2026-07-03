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Dalić: Mali su dvaput napravili čudo, sad nisu smjeli. Mislim da je došao kraj jedne predivne ere

Piše Luka Tunjić,
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Dalić: Mali su dvaput napravili čudo, sad nisu smjeli. Mislim da je došao kraj jedne predivne ere
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Foto: Jeenah Moon
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HRVATSKA - PORTUGAL 1-2: Suđenje je bilo jako loše. Niti jedan prekršaj, niti jedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo puno komentirati, poručio je Dalić

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Čestitam Portugalu i želim im svu sreću u nastavku Svjetskog prvenstva, sportski je poručio Zlatko Dalić na početku konferencije za javnost nakon što je Portugal izbacio Hrvatsku u šesnaestini finala. "Vatreni" su izgubili nakon infarknte završnice u kojoj su primili gol za 2-1, a zatim je poništen gol Joška Gvardiola za 2-2 i produžetke.

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Izbornik Dalić poručio je kako nije bio plan biti tako duboko u obrani u prvom poluvremenu.

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- Plan za prvo poluvrijeme bio je sačuvati gol, ali blok nije trebao stajati toliko nisko. Uspjeli smo se obraniti i nismo primili gol. U drugom dijelu smo zaista okrenuli utakmicu na našu stranu, stvorili dosta prilika i na kraju nismo zaslužili ovakav rezultat. Mogu samo čestitati dečkima, ali eto, u prethodna dva navrata imali smo u nekim trenucima sreće - rekao je Dalić, koji je bio vidno nezadovoljan suđenjem.

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Foto: JAMES LANG

- Suđenje je bilo jako loše. Niti jedan prekršaj, niti jedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo puno komentirati. Žao mi je - izjavio je Dalić.

Za kraj se osvrnuo na nevjerojatne uspjehe koje je ostvario na klupi reprezentacije.

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- Nestvarno je sve ovo što smo napravili, imamo uspjehe za pamćenje. Bilo je predivnih trenutaka, ali mislim da je stigao kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke. Mali su dvaput napravili čudo, sada nisu smjeli - zaključio je Dalić.

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