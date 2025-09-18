Obavijesti

Dalić može odahnuti! Stanišić otkrio težinu ozljede zbog koje je izašao iz igre protiv Chelseaja

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić u 51. minuti utakmice prvog kola Lige prvaka sudario se sa braničem Chelseaja Trevohom Chalobahom, nakon čega je šepajući izašao s terena

Josip Stanišić (25), standardni lijevi bočni Bayerna i važan igrač hrvatske reprezentacije, napustio je igru u 51. minuti dvoboja Lige prvaka protiv Chelseaja, koji je Bayern na Allianz Areni pobijedio 3-1. Na početku drugog poluvremena sudario se s Trevohom Chalobahom, nakon čega je pao na travnjak držeći se za koljeno i s bolnom grimasom na licu. Trener Vincent Kompany odmah je reagirao i zamijenio ga Sashom Boeyem, što je izazvalo zabrinutost navijača i Bayerna i Hrvatske.

Video kako se Stanišić ozljedio pogledajte OVDJE.

Liječnici su mu pružili brzu pomoć, a prve procjene govorile su da ozljeda nije teže naravi. Stanišić je nakon utakmice njemačkim novinarima kratko rekao: "Sve je u redu. Primio sam udarac, ali nema drame". Njemački novinar Georg Holzner izvijestio je da će Stanišić biti spreman za sljedeću utakmicu.

Stanišić se posljednjih godina nametnuo kao ključni igrač i u klubu i u reprezentaciji. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 32 milijuna eura, a i Kompany i Zlatko Dalić teško zamišljaju momčad bez njega. Iskorak je napravio na posudbi u Bayeru Leverkusenu, gdje je sudjelovao u osvajanju dvostruke krune i plasmanu u finale Europa lige. Po povratku u München izbivao je mjesecima zbog potrganih ligamenata, ali se vratio u formu i ustalio u prvoj postavi, pridonoseći osvajanju bundesligaškog naslova.

Za Hrvatsku je odigrao 25 utakmica. Veću priliku dobio je u proljeće 2022., a na Svjetskom prvenstvu u Kataru startao je u dvoboju za broncu protiv Maroka, nakon čega je postao Dalićev prvi izbor na desnom boku, premda ga je izbornik nedavno koristio i na lijevoj strani.

