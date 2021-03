Početak je kvalifikacija, ne poznamo se još dovoljno, nismo u pravom stanju, ali Slovenija je domaćin, dolaze joj svjetski viceprvaci. Moj veliki respekt za njih i za izbornika, rekao je na početku medijske konferencije Zlatko Dalić dan prije dvoboja sa Slovenijom u Stožicama u srijedu (20:45) na začetku puta prema SP-u u Kataru.

Hrvatska, znamo, u susjedstvo je otputovala oslabljena, ali to cilj ne mijenja.

- Nedostaju nam Rebić i Petković i jučer smo na treningu probali dvije situacije, vidjet ćemo još danas do kraja dana. Sigurno bi s njima dvojicom stvari bile drugačije, ovako ćemo morati mijenjati, ali imamo dobrih igrača koji ih mogu zamijeniti i očekujem da ćemo biti pravi. Važna nam je utakmica, ali nema ni ključnih ni laganih. Moramo pokazati pravu snagu iako nismo imali vremena za treninge i pripreme.

Novinari su od Dalića tražili i da pogleda u dalju budućnost, tj. vidi li Luku Modrića u dresu Hrvatske i nakon Eura.

- Kad vidim Luku s kakvim motivom i srećom dođe u reprezentaciju, onda je sigurno da će nastaviti i nakon Europskog prvenstva. I bit će tako dok god igra na ovakvoj razini. To samo govori koliko je ozbiljan i kakav je profesionalac i nadam se da će takav biti barem do Katara. No, ne razmišljamo sada puno ni o Euru ni u lipnju. Samo o ovome što nam slijedi.

Uz izbornika na presici je bio i Dejan Lovren. On je čak i dobio koje pitanje o sutrašnjim protivnicima...

- Oblak i Iličić su im ključni igrač, Iličić je u Atalanti pokazao da može promijeniti utakmicu, ali sve ovisi o nama i nadam se da ćemo biti čvrsti i kompaktni te iskoristiti svoje šanse.

Što smo naučili iz Lige nacija?

- Najviše iz prekida. Tu smo imali dosta poteškoća, ali sve je do nas, do glava. Mislim da ćemo se poboljšati jer gore ne možemo. Ipak, u Ligi nacija je i drugačije jer su najbolje reprezentacije. Nekad smo se znali i izgubiti u nekim formacijama, no ja vjerujem ovoj ekipi.

Koja je sada jača za Šimu Vrsaljka...

- Jako nam puno znači i iako je Uremović dobro odigrao, nije to njegova prirodna pozicija, dok je Šime naša važna karika. Vratio se dobri duh i nadam se da će ostati barem još nekoliko godina - završio je Lovren.