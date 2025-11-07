Obavijesti

Sport

Komentari 3
NA POPISU SU

Dalić ne vidi dinamovce u repki, ali zato Petković - da! Dvojica dobila poziv i igrat će za Alžir

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Dalić ne vidi dinamovce u repki, ali zato Petković - da! Dvojica dobila poziv i igrat će za Alžir
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ismaël Bennacer vratio se u alžirsku reprezentaciju za koju je do sada nastupio 51 put. Veznjak Dinama ima dvojno državljanstvo, a prije je igrao i za mlađe selekcije Francuske

Iako već treće okupljanje u nizu Dinamo nema nijednog hrvatskog reprezentativca, dva igrača, Mounsef Bakrar i Ismaël Bennacer, dobila su pozive Vladimira Petkovića za alžirsku reprezentaciju za predstojeće utakmice. U studenome će Alžir u reprezentativnom roku odigrati prijateljske susrete sa Zimbabveom (13.) i Saudijskom Arabijom (18.).

Petkovićeva momčad već je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku 2026. godine. "Protutnjali" su kvalifikacijskom skupinom G i s 25 bodova završili prvi u grupi.

ADIOS MUCHACHOS Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Bakrar je za reprezentaciju Alžira debitirao prošle godine u ožujku, a od tada je sakupio četiri nastupa. Bennacer je bio na popisu i prije ozljede, dok je još bio neizostavan član Milana, iako je ranije redovito nastupao za mlađe selekcije Francuske. Do sada je u nacionalnom dresu upisao 51 nastup.

DVOSTRUKI PROGRAM Evo kako kladionice procjenjuju šanse Dinama i Rijeke u Europi
Evo kako kladionice procjenjuju šanse Dinama i Rijeke u Europi

Na popisu je i Yassine Titraoui, koji je kao veliki talent alžirskog nogometa 2023. bio blizu prelaska u Dinamo. Titraoui je trebao potpisati na četiri godine, a Dinamo ga je trebao platiti 550 tisuća eura, uz određene bonuse njegovu klubu Paradouu iz budućeg transfera. Ipak, prijelaz se nije realizirao jer igrač nije prošao liječnički pregled. Prošle godine talentirani veznjak prešao je u Belgiju, gdje igra za Charleroi. Transfermarkt ga trenutačno procjenjuje na vrijednost od pet milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi
Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'
SKANDAL U EUROPSKOJ LIGI

Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025