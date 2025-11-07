Dalić ne vidi dinamovce u repki, ali zato Petković - da! Dvojica dobila poziv i igrat će za Alžir

Iako već treće okupljanje u nizu Dinamo nema nijednog hrvatskog reprezentativca, dva igrača, Mounsef Bakrar i Ismaël Bennacer, dobila su pozive Vladimira Petkovića za alžirsku reprezentaciju za predstojeće utakmice. U studenome će Alžir u reprezentativnom roku odigrati prijateljske susrete sa Zimbabveom (13.) i Saudijskom Arabijom (18.).

Petkovićeva momčad već je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku 2026. godine. "Protutnjali" su kvalifikacijskom skupinom G i s 25 bodova završili prvi u grupi.

Bakrar je za reprezentaciju Alžira debitirao prošle godine u ožujku, a od tada je sakupio četiri nastupa. Bennacer je bio na popisu i prije ozljede, dok je još bio neizostavan član Milana, iako je ranije redovito nastupao za mlađe selekcije Francuske. Do sada je u nacionalnom dresu upisao 51 nastup.

Na popisu je i Yassine Titraoui, koji je kao veliki talent alžirskog nogometa 2023. bio blizu prelaska u Dinamo. Titraoui je trebao potpisati na četiri godine, a Dinamo ga je trebao platiti 550 tisuća eura, uz određene bonuse njegovu klubu Paradouu iz budućeg transfera. Ipak, prijelaz se nije realizirao jer igrač nije prošao liječnički pregled. Prošle godine talentirani veznjak prešao je u Belgiju, gdje igra za Charleroi. Transfermarkt ga trenutačno procjenjuje na vrijednost od pet milijuna eura.