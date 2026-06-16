Dalić nema puno dilema: Ovako bi Hrvatska trebala na Englesku

Hrvatska je već na nogama, "vatreni" u srijedu igraju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. Zlatko Dalić sa svojom se reprezentacijom danima pripremao u Alexandriji, naša je vrsta onda u utorak poletjela prema Dallasu gdje ih u večernjim satima očekuje press-konferencija (Dalić i Modrić), te još jedan trening prije sutrašnjeg dvoboja.

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Prilično je izvjesno kako će Hrvatska zaigrati u 3-5-1-1 formaciji, tu je sve manje upitnika oko početnog sastava. Livaković će biti na golu, u zadnjoj liniji se naći Šutalo, Vušković i Gvardiol, a bočne pozicije popuniti Stanišić i Perišić. I već po tom je jasno kako će vatreni često biti s petoricom u zadnjoj liniji, najvažnije je što dulje čuvati mrežu čistom.

Baturina kao poveznica napada i veznog reda

Modrić, Kovačić i Petar Sučić trebali bi Hrvatskoj donijeti mirnoću na loptu, kontroliran posjed lopte, a ispred njih bi kao polušpica trebao ordinirati Baturina. Ofenzivni veznjak Coma bio je dojmljiv protiv Belgije na Rujevici, pokazao izborniku da na njega mora najozbiljnije računati na ovogodišnjem Mundijalu.

Baturina će se često spuštati u sredinu terena, pokušati s našom veznom trojkom uspostaviti kontrolu sredine terene, donijeti "vatrenima" prevlast u središnjici. Dalić i dalje dvoji koga od napadačkih karika poslati u špicu, izbornik se dvoumi između Musine brzine i Kramarićevog iskustva.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva 2026. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ipak, čini nam se kako "pole position" trenutačno drži Musa, kako bi baš on mogao od prve minute u "svom" Dallasu zaigrati protiv Engleza. I tražiti dubinu, prostor iza leđa zadnje linije Engleza. Kramarić bi tako, sasvim sigurno, dobio priliku u nastavku, mogao se razmahati u situaciji kad suparnik malo padne sa snagom, ali i kad im popusti koncentracija.

Englezi s malo nepoznanica

A što možemo očekivati od Engleza? I kod njih je jako malo nepoznanica, Thomas Tuchel će svoju momčadi postaviti u sustav 4-3-3, a prema mišljenju engleskih kolega dvoumi se na tri pozicije. Hoće li na jednom stoperu zaigrati Konsa ili Stones, u veznoj liniji Rogers ili Bellingham, te na lijevom krilu Gordon ili Rashford.

Kod njih će "jedinica" biti Pickford, bokove zauzeti James i O'Reilly, a jedan siguran centralni branič je Guéhi. Stones bi Englezima donio dominaciju u skoku, Konsa je ipak brži i pokretniji stoper koji iza sebe ima puno bolju sezonu. Dvije sigurne vezne opcije su Rice i Anderson, na trećoj će se kako smo rekli naći Rogers ili Bellingham.

Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

I tu je sve slično, Bellingham je dugo bio ozlijeđen, dok je Rogers odradio jako dobru sezonu u Aston Villi. I vidjet ćemo hoće li Tuchel ovdje patiti za pritiskom javnosti i staviti "veliko ime" (Bellingham) ili igrača koji se nalazi u boljoj formi (Rogers).

Sasvim je jasno da će u napadu Engleza biti Saka i Kane, jedina dvojba tu se vrti na desnoj strani. Gordon će poslije Mundijala postati novi igrač Barcelone u kojoj je baš prošle sezone kao posuđen igrač Manchester Uniteda igrao Rashford. Sve je izvjesnije kako će 25-godišnji Gordon zamijeniti Rashforda i na Camp Nou, ali i u početnom sastavu Engleza.

Mogući sastavi

HRVATSKA (3-5-1-1): Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, P. Sučić, Kovačić, Perišić - Baturina - Musa.

Engleska (4-3-3): Pickford - James, Konsa, Guéhi, O'Reilly - Elliot, Rogers, Rice - Saka, Kane, Gordon