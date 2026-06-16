Tuchel u problemu uoči susreta s Hrvatskom: Otpao mu igrač

Engleska se sprema za otvaranje Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske. Prvi susret iz skupine L na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Engleski izbornik Thomas Tuchel već ima problema s ozljedama unutar momčadi, a prvenstvo za njih još nije ni krenulo.

Prvu utakmicu protiv Hrvatske propustit će Tino Livramento zbog ozljede stražnje lože, a upitno je hoće li uopće zaigrati na prvenstvu. Tuchel je tako uoči sraza sa 'vatrenima' primoran tražiti zamjenu, a najviše se ističe branič Chelseaja Trevoh Chalobah.

Engleski izbornik može zamijeniti Livramenta do 24 sata prije prve utakmice.

Foto: JIM RASSOL

Livramento je inače igrač Newcastle Uniteda, a igra na poziciji desnog beka. 23-godišnjak je karijeru započeo u Chelseaju, a igrao je i za Southampton. Prema Transfermarktu vrijedi 45 milijuna eura, a za Englesku ima šest nastupa.

Tuchel na poziciji desnog beka u razmatranje može uzeti još Reecea Jamesa, dok po potrebi na toj poziciji može zaigrati i Djed Spence.