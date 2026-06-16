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TINO LIVRAMENTO

Tuchel u problemu uoči susreta s Hrvatskom: Otpao mu igrač

Piše Issa Kralj,
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Tuchel u problemu uoči susreta s Hrvatskom: Otpao mu igrač
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Foto: JIM RASSOL

Engleska već na startu u problemima: Livramento otpao za Hrvatsku, Tuchel panično traži zamjenu za okršaj s Vatrenima

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Engleska se sprema za otvaranje Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske. Prvi susret iz skupine L na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Engleski izbornik Thomas Tuchel već ima problema s ozljedama unutar momčadi, a prvenstvo za njih još nije ni krenulo. 

Prvu utakmicu protiv Hrvatske propustit će Tino Livramento zbog ozljede stražnje lože, a upitno je hoće li uopće zaigrati na prvenstvu. Tuchel je tako uoči sraza sa 'vatrenima' primoran tražiti zamjenu, a najviše se ističe branič Chelseaja Trevoh Chalobah
Engleski izbornik može zamijeniti Livramenta do 24 sata prije prve utakmice.  

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Foto: JIM RASSOL

Livramento je inače igrač Newcastle Uniteda, a igra na poziciji desnog beka. 23-godišnjak je karijeru započeo u Chelseaju, a igrao je i za Southampton. Prema Transfermarktu vrijedi 45 milijuna eura, a za Englesku ima šest nastupa.

Tuchel na poziciji desnog beka u razmatranje može uzeti još Reecea Jamesa, dok po potrebi na toj poziciji može zaigrati i Djed Spence. 

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