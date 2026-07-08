Obavijesti

Sport

Komentari 4
VLADAO ZAVJET ŠUTNJE

Dalić ni najbližim suradnicima do zadnjeg nije otkrio da je kraj

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Dalić ni najbližim suradnicima do zadnjeg nije otkrio da je kraj
SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HNS-u je i dalje želja da i u stožeru budućeg izbornika sjede bivši "vatreni", ljudi koji su prošli kroz HNS-ov sustav. Nije nemoguće da Ćorluka i kompanija ostanu dio stožera i kod novog izbornika

Admiral

Zlatko Dalić je danas nešto iza 11 sati stigao u zagrebački Hilton, gdje se nalaze uredi HNS-a, na završni razgovor s Marijanom Kustićem, predsjednikom HNS-a. Nešto više od sat vremena poslije u prostorije Saveza ušao je i njegov odvjetnik te stručnjak za sportsko pravo Davor Radić. Mnogi su taj potez protumačili kao znak da će Dalić ipak produljiti ugovor, koji mu je vrijedio do kraja srpnja, odnosno da su na redu završni detalji prije potpisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić o Gvardiolu

Pokretanje videa...

Dalić o Gvardiolu VIDEO
Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Umjesto toga, u 12.59 sati stigla je službena potvrda rastanka. U mailu koji je HNS poslao medijima stajalo je da Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije.

Kustić, koji je na čelu HNS-a od srpnja 2021., želio je da Dalić ostane. Njih dvojica godinama su imali odličan odnos, a predsjednik Saveza nikada nije skrivao da je Dalić uvijek njegov prvi izbor.

Tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku gotovo su svakodnevno zajedno šetali uz rijeku Potomac, gdje je bila smještena hrvatska reprezentacija, a nije isključeno da je i tada pokušavao uvjeriti izbornika da nastavi posao. Kustić je, za svaki slučaj, u Slavenu Biliću imao plan B.

Dalić konačnu odluku, čini se, nije donio sve do kraja. Tome u prilog govori činjenica da je nije podijelio ni s najbližim suradnicima iz stručnog stožera.

Kad smo već kod ostatka stožera, postavlja se pitanje što će biti s Draženom Ladićem, Vedranom Ćorlukom, Ivicom Olićem... HNS-u je i dalje želja da i u stožeru budućeg izbornika sjede bivši "vatreni", ljudi koji su prošli kroz HNS-ov sustav. Nije nemoguće da Ćorluka i kompanija ostanu dio stožera i kod novog izbornika.

REAKCIJE NA DALIĆA Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'
Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'
Biografija: Zlatko Dalić
Biografija: Zlatko Dalić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: United kod velikog rivala našao zamjenu za Casemira. Platit će ga 50 mil. €
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: United kod velikog rivala našao zamjenu za Casemira. Platit će ga 50 mil. €

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'
REAKCIJE NA DALIĆA

Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'

Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, rekao je

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026