Dalić ni najbližim suradnicima do zadnjeg nije otkrio da je kraj

Zlatko Dalić je danas nešto iza 11 sati stigao u zagrebački Hilton, gdje se nalaze uredi HNS-a, na završni razgovor s Marijanom Kustićem, predsjednikom HNS-a. Nešto više od sat vremena poslije u prostorije Saveza ušao je i njegov odvjetnik te stručnjak za sportsko pravo Davor Radić. Mnogi su taj potez protumačili kao znak da će Dalić ipak produljiti ugovor, koji mu je vrijedio do kraja srpnja, odnosno da su na redu završni detalji prije potpisa.

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Pokretanje videa... VIDEO Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Umjesto toga, u 12.59 sati stigla je službena potvrda rastanka. U mailu koji je HNS poslao medijima stajalo je da Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije.

Kustić, koji je na čelu HNS-a od srpnja 2021., želio je da Dalić ostane. Njih dvojica godinama su imali odličan odnos, a predsjednik Saveza nikada nije skrivao da je Dalić uvijek njegov prvi izbor.

Tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku gotovo su svakodnevno zajedno šetali uz rijeku Potomac, gdje je bila smještena hrvatska reprezentacija, a nije isključeno da je i tada pokušavao uvjeriti izbornika da nastavi posao. Kustić je, za svaki slučaj, u Slavenu Biliću imao plan B.

Dalić konačnu odluku, čini se, nije donio sve do kraja. Tome u prilog govori činjenica da je nije podijelio ni s najbližim suradnicima iz stručnog stožera.

Kad smo već kod ostatka stožera, postavlja se pitanje što će biti s Draženom Ladićem, Vedranom Ćorlukom, Ivicom Olićem... HNS-u je i dalje želja da i u stožeru budućeg izbornika sjede bivši "vatreni", ljudi koji su prošli kroz HNS-ov sustav. Nije nemoguće da Ćorluka i kompanija ostanu dio stožera i kod novog izbornika.