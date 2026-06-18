Dalić: Nismo bili loši, a primili smo golove iz prekida za koje smo se najviše pripremali...

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije nakon poraza od Engleske 4-2 u Dallasu na otvaranju skupine L ovogodišnjega Svjetskog prvenstva. Vatreni su se vrlo dobro držali u prvom dijelu i dvaput se vraćali iz rezultatskog zaostatka, a onda su u nastavku potpuno pali. Toga je svjestan i izbornik Dalić.

- Čestitam Engleskoj na pobjedi, a iza nas je zaista čudna utakmica, teška kao što smo i očekivali. U prvom smo dijelu igrali dosta dobro, odrađivali sve što smo se dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje je bila najveća opasnost, u prekidima. Bile su to naše pogreške i loše reakcije, ali dvaput smo se uspjeli vratiti na jako dobar način i stekli samopouzdanje. Međutim, treći pogodak Engleske presjekao nas je i dotukao te smo imali jako loših deset minuta. Potom smo se pokušavali ponovno vratiti, ali nismo uspjeli - rekao je.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska nije dobro izgledala u obrani, a Englezi su joj često slali lopte iza posljednje linije. Čini se da se igrači nisu priviknuli na sustav s trojicom igrača u obrani.

- Bili smo dobri u rasporedu i u fazi napada, ali bili smo jako loši u fazi obrane, pogotovo u prekidima, i to moramo popraviti. Pripremali smo se za to, znamo kakve blokove Engleska radi i koliko je jaka upravo u tome. Mnogo je svojih pogodaka postigla iz prekida, ali nismo ih uspjeli kontrolirati. Htjeli smo obranu držati na visokoj razini, ali primili smo četiri pogotka, što je jako mnogo. Naša utakmica nije bila loša, ali bila je puna pogrešaka koje je Engleska kaznila. Dosad nismo tako lako primali pogotke iz prekida.

Prva utakmica može usmjeriti turnir. Zasad Hrvatskoj ne ide u prilog ni tradicija na svjetskim prvenstvima. Kad god je izgubila prvu utakmicu, nije prošla skupinu. Težine prvog susreta bio je svjestan i izbornik.

- Rekli smo da je prva utakmica najteža, uvijek usmjerava tijek turnira i nije ju lako izgubiti. Gubi se i samopouzdanje te se moramo pripremiti za utakmice koje su nam važnije. Više nemamo pravo na pogreške. Moramo ostvariti dobre rezultate protiv Paname i Gane kako bismo prošli dalje.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kada je Hrvatska lovila rezultat nakon što se treći put našla u zaostatku, izbornik se vratio starim postavkama i prešao na sustav s četvoricom igrača u obrani.

- Prešli smo na sustav s četvoricom u obrani upravo kako bismo pojačali napad. Uveli smo Kramarića i pokušali izjednačiti. Marco Pašalić ponovno je donio živost i energiju te je opet bio dobar.

Za kraj je naglasio da Hrvatska mora napredovati u napadu.

- Postigli smo dva pogotka, ali to nije bilo dovoljno. Protiv ovakvih suparnika moramo još više napadati dubinu i biti mnogo bolji u napadu želimo li pobijediti Panamu i Ganu.