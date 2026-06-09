Dalić o mogućem odlasku nakon SP-a: Susret u Varaždinu je bio znak simbolike? Vidjet ćemo...

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić (59) gostovao je u emisiji RTL direkt i prokomentirao nadolazeće Svjetsko prvenstvo te kakvo je stanje u momčadi. Jedno pitanje ga je zaintrigiralo na koje nije dao specifičan odgovor, a vezano je uz njegovu budućnost na klupi 'vatrenih'.

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Voditeljica Mojmira Pastorčić ga je upitala je li mu utakmica sa Slovenijom u Varaždinu bila posljednja na klupi 'vatrenih' u Hrvatskoj. On je misteriozno odgovorio kako ćemo sve vidjeti kasnije.

- Pa tako je sve ispalo i tako se poklopilo da igramo sa Slovenijom pa nam nije trebao veliki stadion. Igrali smo u Varaždinu gdje su bili sjajni uvjeti. Baš kod mene doma, gdje je moj stadion, moji ljudi i moj grad. Bila je i moja 100. utakmica u Varaždinu i lijepo je to. Je li ovaj susret bio znak simbolike, vidjet ćemo kasnije.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Demantirao je navode o preuzimanju klubova ili reprezentacija s Bliskog istoka.

- Moj fokus je Svjetsko prvenstvo i Hrvatska. Želim se maksimalno posvetiti tome i ovih pola godine prije SP-a radio sam jako puno i obišao gotovo sve igrače, pogledao puno utakmica s mojim stožerom. Želio sam napraviti maksimum da Hrvatska ponovno bude konkurentna i dobra, a dragi Bog će nam dati ono što smo i zaslužili.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Krajem ožujka, nakon što su u javnost 'isplivale' glasine o njegovom mogućem angažmanu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naljutio se na novinare i odgovorio im da tad baš neće potpisati ugovor jer ga netko sili.

- Neka me puste na miru. Imam svoj posao, uživam u njemu, lijepo mi je, radim kako najbolje znam i mogu. Valjda sam nakon devet godina, svih ovih rezultata, svega što sam napravio za Hrvatsku zajedno s dečkima, zaslužio da mi se da mir, da me se pusti na miru i kaže: "Izborniče, odradi Svjetsko prvenstvo pa potom sjedni na miru s predsjednikom i odluči što i kako dalje". A ja sad baš neću potpisati ugovor jer me netko sili. Pustite me na miru da radim svoj posao, koga briga za moj ugovor. Što je jako važno, niti što tražim, niti što pitam, niti ucjenjujem. To je najvažnija stvar. Uživam u poslu koji radim, uživam u hrvatskoj reprezentaciji i to je to, ustvrdio je.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Izjavio je i kako je imao unosnu ponudu iz Kine koju je odlučio odbiti jer mu se život u Hrvatskoj sviđa.

- Govorili su mi da iskoristim tu situaciju i uzmem novac. Nakon Svjetskog prvenstva sam ostao jer to sve vrijeme sam govorio o zajedništvu i domoljublju i to sam propagirao. Da sam tada otišao za novcem, kakvu bih poruku ja poslao i mladim ljudima i svima u Hrvatskoj? Govorim jedno, radim drugo. Dovoljno sam bogat čovjek, ne mislim materijalno, nego imam sve sređeno u životu, obitelj, dva sina s fakultetima. Nije bilo te situacije, iako je bilo strašnih ponuda, posebno od jednog kineskog kluba. Ponuđen mi je ugovor 10 milijuna eura neto po godini i trogodišnji ugovor. Ja sam se zahvalio. Predsjednik kluba se vratio nakon pola godine. Ponovno sam rekao da nema tog novca da napustim hrvatsku reprezentaciju. Nikad mi nije bilo žao, ponosan sam na tu svoju odluku.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dalić je Hrvatsku od 2017. godine vodio na 107 utakmica. Pobijedio je 60 puta, 20 remizirao i 27 puta gubio. Već je upoznat s radom na Bliskom istoku jer je prije Hrvatske trenirao Al-Ain, Al-Hilal i Al-Faisaly.