Dalić otkrio zašto je poludio na pauzi i dodao: 'Nismo na razini'

Zlatko Dalić bio je dakako zadovoljan nakon pobjede Hrvatske nad Panamom 1-0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Torontu zahvaljujući golu Ante Budimira, ali je i svjestan da je to moglo puno, puno bolje.

- Čestitam igračima na tri boda, kao i suparniku koji je bio dobar, organiziran i čvrst te nas je namučio. Htjeli smo igrati izraženije s krilima, zato je Marco Pašalić dobio prednost nad Petrom Sučićem, radi širenja igre i dubine, što je bio i slučaj. No, igrali smo pod pritiskom, nismo bili opušteni, i zato sam tijekom stanke pokušao trgnuti igrače, bili smo previše impresionirani i stajali daleko od igrača, pogotovo na duge lopte koje nismo stizali. Iz toga su nam stvarali šanse i zato sam bio ljutit, no moramo sada zaboraviti utakmicu i ovo te se okrenuti Gani, a mislim da će sada biti lakše - kazao je izbornik na konferenciji za medije, prenosi HNS.

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- Nisam mislio da će biti ovako teško, Panama je svih 90 minuta bila moćna, brza, tražila je pobjedu, iznenadili su me organizacijom i sve čestitke njihovom treneru, a dio treba pripisati tome što nas je sputao imperativ pobjede, morali smo uzeti tri boda. Najvažnije je da smo postigli pogodak, iako nisam najsretniji igrom, pogotovo fazom obrane u prvom dijelu. Mi zaista moramo popraviti svoju igru, pogotovo u obrani, ne dopuštati da suparnik komotno i lagano izlazi u napad. Nismo bili na dovoljnoj razini u obje utakmice, previše smo poklanjali suparniku. Nadam se da ćemo ovom pobjedom dobiti samopouzdanje, da nećemo biti u tolikom grču.

Na poluvremenu je Dalić zamijenio Joška Gvardiola i Petra Musu, a ubacio Andreja Kramarića i Antu Budimira.

- U drugom smo poluvremenu promijenili dvojicu igrača u sastavu jer smo imali previše problema, posebno u obrani i trebalo ih je spriječiti. U otvaranju smo bili nemoćni, bili prespori i previše tromi, a imali smo naposljetku i puno povratne trke. Mislim da su promjene bile OK, donijele su sigurnost i stabilnost.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Luka Modrić je ubilježio 200. nastup za "vatrene".

- Drago mi je da smo mogli Luki pokloniti pobjedu. Puno je odigrati 200 i za klub, a kamoli za reprezentaciju. On je odigrao vrlo dobrih 80 minuta, vodio nas do pobjede i presretni smo što ga imamo. To što on sve daje, te što dobiva ovacije i naših i tuđih navijača, najbolje govori o njegovim vrlinama i njegovoj snazi. On zauvijek ulazi u povijest, kao jedan od najboljih svjetskih igrača koji ovako dugo traje, samo neka mu je još zdravlja. Čak bi i htio izbjeći toliko slavlja, toliko je jednostavan čovjek, a njegov karakter je preduvjet da bude rođeni lider. Odrađuje svoj posao vrhunski, a skromno i zato ga cijene gdje god dođe.

Hrvatska je u Torontu igrala pred 25.000 svojih navijača.

- Za nas je ovo velika stvar, znamo koliko ova pobjeda znači brojnim našim ljudima u Kanadi. Hvala im na podršci, oni su uvijek uz nas, a danas je bila baš posebna utakmica ovdje u Torontu, sinergija s njima nas je nosila, i to nam uvijek puno znači.

Slijedi Gana u subotu od 23 sata u Philadelphiji.

- Gana je pokazala snagu i kvalitetu, uzela je bod Engleskoj, koja nije bila toliko dominantna. Ganci su ih spriječili defenzivom, što su pokazali protiv Paname, da čekaju svoju priliku i onda riješe utakmice, a s četiri boda praktično su osigurali drugi krug. To govori o njihovoj kvaliteti i moramo se dobro pripremiti, bit će slična današnjoj. Njihov protunapad može biti jako nezgodan, imali su situacija protiv Engleske, a tako su dobili i Panamu. Nisu nepobjedivi, ali sigurno su dobri i kvalitetni, mogu napraviti puno problema u tranziciji - zaključio je Dalić.