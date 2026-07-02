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IZBORNIK UOČI SPEKTAKLA

Dalić: 'Portugal se malo muči, ali to nas ne smije zavarati. Nećemo puno mijenjati...'

Piše 24sata,
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Dalić: 'Portugal se malo muči, ali to nas ne smije zavarati. Nećemo puno mijenjati...'
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
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"Nećemo puno mijenjati, imamo svoj sastav, imamo svoju priču koja je bila dobra protiv Gane, tako treba nastaviti.", kaže u najavi dvoboja protiv Portugala hrvatski izbornik Zlatko Dalić...

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"Za nas Svjetsko prvenstvo tek sad počinje, ali dobili smo jako teškog protivnika odmah na početku, jednog od najjačih na ovom Svjetskom prvenstvu koji ima sjajnu reprezentaciju", kazao je za HRT u najavi velikog dvoboja s Portugalom u 1/16 finala Svjetskog prvenstva izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić..

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svi igrači su spremni, nitko nema zdravstvenih problema...

- Nemamo nikakvih ozljeda, nikakvih problema, svi treniramo, samo što je izuzetno vruće, ali kako nama tako i protivniku. Tako da s te strane mi nemamo problema, svi su igrači zdravi, svi su igrači spremni, evo čekamo taj početak - kazao je Dalić za HRT.

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Kao i uvijek, izbornik naglašava kako se Hrvatska neće predati, kako će dati sve što mogu da uđu u osminu finala.

- To smo pokazali puno puta, osobito u zadnjim utakmicama protiv Brazila, Kolumbije, protiv Engleske, ali ono što je važno je da ne smijemo griješiti. Najvažnije je da greške svedemo na minimum, jer ovaj će protivnik to kazniti kao Englezi. Moramo imati puno veću koncentraciju, odgovornost u svakom dijelu terena i da moramo biti na 100 posto, čak možda i više od 100 posto, da prođemo protivnika ovoga koji je težak. Ja sam optimist, vjerujem u nas - kazao je Dalić.

Portugal u grupnoj fazi nije briljirao. Upisali su dva remija, protiv DR Konga i Kolumbije, te pobjedu protiv Uzbekistana...

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-  Jedna fantastična reprezentacija koja ima sjajne pojedince, pogotovo u veznom redu koji imaju zaista veliku tehniku, veliko iskustvo. Njihov izbornik je fantastičan, zna postaviti situaciju. Imaju Ronalda koji je postigao 100 golova, tako da s te strane protivnik jako težak. Oni se malo muče isto u prvenstvu i oni su imali dvije utakmice koje nisu uspjeli pobijediti, dobili su Uzbekistan, ali nas to ne smije zavarati, znamo kako su jaki, a igrali smo već nekoliko puta sa njima, zadnji put smo mi pobijedili 2:1 u prijateljskoj utakmici, ali ovo je nešto sasvim novo - kaže hrvatski izbornik.

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Kao i uvijek, dosta se priča o prvih 11 hrvatske reprezentacije uoči Portugala, faktor iznenađenja protiv Gane bio je Nikola Vlašić koji se pokazao na kraju kao junak susreta, hzabio je glavom nakon kornera za veliko slavlje 'Vatrenih'...

- Što je bilo protiv Gane bilo je zaista jako dobro i ja od cijelog prvenstva govorim, bitni su igrači koji ulaze, koji unose novi ritam, novu energiju, mi to evo do sada imamo, tako da je to jako dobro. Nećemo puno mijenjati, imamo svoj sastav, imamo svoju priču koja je bila dobra protiv Gane, tako treba nastaviti. Ali kažem, nama su bitni svi igrači koji su tu i meni je žao što njih 7-8 ne može igrati, ali to je tako, jednostavno nema se puno prostora. Nemamo puno dilema, idemo se spremiti i dati sve od sebe da budemo dobri - poručuje Dalić...

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