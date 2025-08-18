Đalović otkrio što je komentirao sucu Kolariću: Tražio sam da pogleda situaciju, ne razumijem

Možda smo bili opijeni Europom, moramo biti gladniji, posebno na Rujevici, mi smo prvaci, osvojili Kup. Svi žele pobijediti prvaka i nametnuti se nama, komentirao je trener Rijeke, Radomir Đalović, poraz od Dinama u trećem kolu HNL-a. Podsjetimo, "modri" su pobijedili 2-0 na Rujevice i time pobjegli aktualnom prvaku na pet bodova prednosti.

Pokretanje videa... 01:13 NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Đalović je u ponedjeljak gostovao u radijskoj emisiji 'Pod stijenama Kantride', a komentirao je derbi protiv Dinama i najavio doigravanje za Europsku ligu protiv PAOK-a.

Na početku se zahvalio navijačima na podršci, unatoč porazu od Dinama.

- Navijači su pokazali koliko vole klub i koliko im je stalo. Prepoznali su da smo drugo poluvrijeme bili kakvi smo trebali biti cijelu utakmicu, još jednom ogromne zahvale našim navijačima. Mi moramo igrati kao što igrali drugo poluvrijeme - rekao je, pa se osvrnuo na utakmicu...

- Nismo ušli kako trebali, trebali smo biti agresivniji, nametnuo nam se Beljo s dva faula, trebali smo biti agresivniji, pokazati bolji gard. Možda smo bili opijeni Europom, moramo biti gladniji, posebno na Rujevici, mi smo prvaci, osvojili Kup, svaka sljedeće utakmica će biti takva. Svi žele pobijediti prvaka i nametnuti se nama. S promjenama u drugom dijelu smo bili kakvi smo željeli biti. Dinamo je svoje šanse iskoristio svoje šanse u prvom dijelu, mi nismo svoje u drugom. Bilo bi drugačije da smo zabiti prvi gol.

Đalović je dobio žuti karton zbog protestiranja na sudačku odluku. Tražio je da sudac Patrik Kolarić pogleda situaciju, ali neuspješno.

- Tražio sam da pogleda situaciju, da gleda, a on kaže: ‘Lopta nije ni krenula’. Ok, ali lopta je krenula. A i što znači lopta nije krenula. Znači, ja mogu svaki put u šesnaestercu oboriti nekoga kao što je Valinčić Fruka i poslije toga Valinčić izbija loptu. Isti taj igrač koji je onemogućio Fruka da bude ispred njega i da zabije gol, on ga obori dolje i izbije loptu, ne razumijem... Onda tako možemo svaki korner raditi, oboriti ga i nema ničega - rekao je Đalović.

Iskoristio je utakmicu Hajduk - Slaven Belupo kao primjer.

- Ne tražimo mi ništa, niti se žalimo... Samo odi pogledaj. Karton za Petroviča u Osijeku, oni nisu ni gledali situaciju da bi ga pozvali. Pogledaj, nema problema. Svi gledaju, kao i jučer. Na kraju se ispostavi da nisu bili u pravu. I suci u VAR-u su bitni i moraju pozvati nekad. Nećemo se više vraćati na to.

Prošlo je više od godinu dana otkako je Đalović naslijedio Željka Sopića kao glavni trener Rijeke, a osvrnuo se na dosadašnji uspjeh...

- Mislim da je to veliki uspjeh, ne samo mene. Cijele ekipe, cijelog kluba, mojih igrača, svih zajedno. Kada završiš prvenstvo, osvojiš prvenstvo, osvojiš Kup, sad realno, napravio si ogromne stvari. Ono što me mnogo umorilo, što sam imao velika očekivanja i bio bih razočaran, je bila ta Europa. Htio sam da nekako mi zaokružimo tu cijelu priču ulaskom u skupine da se Europa igra u Rijeci. Zaslužili smo to i zaokružili prolaskom Shelbournea - zaključio je.