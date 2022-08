Dambrauskas: Razočarali smo navijače. Težak, bolan poraz. Ali nije tragedija, tek smo krenuli

Težak, bolan poraz. Što reći. Razočarali smo naše navijače. Nismo odigrali onako kako želimo i izgubili smo utakmicu, rekao je Valdas Dambrauskas nakon poraza Hajduka u prvom ligaškom derbiju s Dinamom ove sezone.

Trener Hajduka danas s Borevkovićem, Awaziemom i Simićem u posljednjoj liniji, nikad dosad s tom trojkom Valdas nije započeo utakmicu.

- Htjeli smo pozitivni rezultat, ali to nismo uspjeli. Formacija? Ma ona nije toliko nova za nas, igrali smo prije u njoj, rekao bih da je ona malo skrivena. Ako umjesto Simića stavite Melnjaka, onda smo tako igrali puno puta. Nije to bilo ništa što nismo igrali do sada. Neutralizirali smo Dinamove najbolje stvari, ali su postajali sve bolji i bolji, morali smo biti bolji. Dinamo je u prvom dijelu imao dobrih prilika, pa i početkom drugog dijela zicer Ademija, to su bili ubačaj s boka, tu smo morali biti bolji. Dinamo je bio agresivnija i bolja momčad, nismo se uspjeli povezati, kontrolirati posjed lopte - kazao je Valdas pa nastavio:

- Raspali smo se u tri minute, ali čestitam svojim dečkima. Poslije Dinamovog preokreta na 2-1 opet smo počeli igrati, imali jednu veliku prilike Livaje. Žao mi je, ovo je moja odgovornost. Nisam trener koji će braniti rezultat 2-1, tražim solucije, želio sam izjednačenje i preuzeo rizik. I krajem prošle sezone je u finišu bilo 1-1, krenuli smo na sve ili ništa, pa primili dva gola, slično je bilo i danas. Nismo momčad koja se želi braniti, tko zna što će se dogoditi sljedeći put. Dinamo je bolja momčad, rezultat sve kaže, ali mislim da smo s malo više sreće mogli imati bolji rezultat.

Nezadovoljan je bio Dambrauskas s obzirom na broj pogrešaka svoje momčadi...

- Radim puno pogrešaka, i danas i svaku utakmicu. Stvarno sam htio da imamo više energije, vjere u sebe, vjere u svoje suigrače. Možemo nekad izgubiti utakmicu, ali bez obzira što smo vodili, nismo igrali dobro u prvom poluvremenu. Puno puta smo igrali ovdje, ali danas smo imali najviše pravih zicera. Imali smo te prilike Biuka, pa onu Livaje u samoj završnici, on to valjda od sto puta zabije svih sto puta, no sada je bilo drugačije. Slijede nove utakmice, nemamo vremena dugo biti razočarani, moramo raditi dalje, biti bolje u sljedećim dvobojima.

- Charli Awaziem? Da, pogreške se događaju, svatko ih radi. Mi znamo kakav je on igrač, iskusan, pun energije, jako je dobar igrač. Možemo ga koristiti i kao "šesticu", s nama nije toliko dugo, ali se dobro snašao, vjerujem da će se prilagoditi još bolje. Imamo velika očekivanja od njega, sada mu se dogodila ta pogreška u prvom dijelu, i on sam mora biti bolji u sljedećim dvobojima.

Sada slijedi susret s Villarrealom.

- To je velika europska utakmica, u njoj nemamo nikakvog pritiska, igramo protiv jedne od najboljih europskih momčadi. Dosta su slični kao prošle godine, sigurno da ih respektiramo, to će za nas biti veliki izazov. Moramo se podići što je brže moguće, ta utakmica s Villarrealom stiže vrlo brzo.

Između europskih utakmica, 'bili' će u HNL-u odmjeriti snage s Lokomotivom.

- Ne razmišljam o toj utakmici, već onoj koja sljedeća dolazi, a o Lokomotivi ćemo razmišljati kada za to dođe vrijeme. Kažem, bez obzira kako smo igrali u prvom dijelu imali smo željeni rezultat. U ovakvim utakmica ćete uvijek patiti, a mi smo najviše patili u prvom dijelu u kojem smo imali prednost. No, "ubio" nas je taj nastavak, te tri minute u kojima smo se pogubili. Ostale su još 33 utakmice u prvenstvu, ništa se neće riješiti vrlo brzo, neće ova utakmica imati veliki utjecaj na konačni poredak u prvenstvu, ali je važno kako će se naša momčad sada podići, kako ćemo izgledati u sljedećim utakmicama.

