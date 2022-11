'Dambrauskasa su smijenili jer nije forsirao mlade, a Karoglanu sad igra jedan. I to nije siguran'

Mogu vam obećati da ćete imati jako dobrog trenera u nastavku sezone, ispalio je Mislav Karoglan nakon pobjede Hajduka nad Osijekom (3-1) i tako iznenadio novinare i javnost na pitanje o ostanku na klupi nakon zimske stanke.

Što je trener "bilih" time mislio, vjerojatno zna samo on. Imenovali su ga kao privremeno rješenje nakon što je otkaz dobio Valdas Dambrauskas. U deset natjecateljskih utakmica, uključujući Kup, nije izgubio.

Hajduk zaostaje za Dinamom četiri boda uz utakmicu manje i mnogi se pitaju što će odlučiti predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius, hoće li mu dati povjerenje i u nastavku sezone.

- Po ovom što vidim i što on kaže, znači da vjeruje u sebe, da se smatra odličnim trenerom, dovoljno kvalitetnim za Hajduk. On je dosad vodio 10 utakmica. Pratim ga i gledam, kako utakmice idu prema kraju, mirniji je i staloženiji. Tijekom utakmice reagira na takav način, on je Dalmatinac, temperamentan i uvijek u pokretu, kao Tomislav Ivić. Ali dečko vjeruje u sebe, igrači su ga prihvatili. U Hajduku su svjesni da trebaju pustiti trenera da radi svoj posao - komentirao je trener Tomislav Ivković u emisiji "Stadion" na HTV-u.

Ipak, podcrtao je jednu stvar.

- Ne znam koja je sad razlika između Dambrauskasa i Karoglana. Kako su rekli da su Dambrauskasa smijenili jer nije forsirao mlade igrače, a sad igra samo jedan mladi igrač, Biuk, koji u većini važnijih utakmica i derbijima nije siguran starter, nego uvijek igraju oni koji su defenzivno discipliniraniji. Slažem se s Igorom Štimcem koji je rekao da Hajduk ima iskusnu, a ne mladu momčad - smatra Ivković.

Teška ozljeda Lovre Kalinića neće utjecati na Hajduk, smatra.

- Moram pohvaliti mladog golmana Sentića koji je branio u Hajduku B, pa u Varaždinu u Drugoj HNL. Što se tiče golmana, ne bojim se za budućnost, samo da bude zdrav.

Dinamo je lako svladao Šibenik 3-0, a drugi gol zabio je Josip Drmić koji, izuzev nekih bljeskova (produžeci protiv Bodo/Glimta i gol za ulazak u Ligu prvaka), nije pokazao previše. Sedam golova i tri asistencije u 26 utakmica.

- Prolazio je tešku situaciju, nije dugo igrao. Nije mu bilo lako, nije zabio gol tri mjeseca. Samo se pričalo "Petković je super, Petković je ovo, Petković je ono", njega se malo zapostavilo. Nitko mu nije dao riječi ohrarenja ili da mu da do znanja da i on ima svoju vrijednost. Igrao je utakmica, ali nije osjetio da netko stoji iza njega, momčad ili bilo tko, nema veze. Nije se osjetio toliko opušten da može pružiti onoliko koliko zna i može - rekao je Ivković i dodao:

- Petković i Livaja imaju repertoar kvalitetnih odigravanja i razigravanja, a Ivanušec se vratio i pokazao da zna igrati nogomet.

