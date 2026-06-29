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BURNO NA POLJUDU

Dan nakon protjerivanja Livaje skupština Hajduka: Kapetanova budućnost neizbježna je tema

Piše Bruno Lukas,
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Dan nakon protjerivanja Livaje skupština Hajduka: Kapetanova budućnost neizbježna je tema
Split: Konferencija za medije u Hajduku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Danas u 18 sati na Poljudu održava se skupština dioničara, samo dan nakon što je kapetan Marko Livaja udaljen s priprema na Bledu zbog navodnog sukoba s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom

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Damo dan nakon što je kapetan Marko Livaja udaljen s priprema na Bledu i vraćen u Split, danas u 18 sati na Poljudu se održava skupština dioničara Hajduka.

Klub je u nedjelju navečer priopćio da je odluka donesena zbog kršenja disciplinskog pravilnika, bez pojašnjenja o kakvom se točno prekršaju radi.

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Sukob je navodno izbio nakon što je dio igrača izašao na piće kako bi proslavio pobjedu Hrvatske protiv Gane. Trener Garcia navodno je zbog toga kaznio igrače dodatnim trčanjem, što se Livaji nije svidjelo, a potom je kapetan ušao u verbalni sukob s Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom. Klub ove detalje nije službeno potvrdio.

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Skupština nije sazvana zbog ovog slučaja, no pitanje Livajine budućnosti neizbježno će biti središnja tema. Kapetan propušta posljednju pripremnu utakmicu protiv Celja 1. srpnja, a hoće li se i pod kojim uvjetima vratiti u momčad, zasad ostaje bez odgovora.

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