Danas na ZOI: Posljednji ples japanske klizačice, adrenalinska finala i hokejaška uzbuđenja...

Jedanaesti dan Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini donosi pregršt uzbuđenja i borbu za medalje u čak sedam različitih disciplina. Utorak, 17. veljače 2026., bit će dan kada će u središtu pozornosti biti početak pojedinačnog natjecanja klizačica, ali i adrenalinska finala u slobodnom skijanju, bobsledu i biatlonu. Gledatelje očekuje cjelodnevni program ispunjen sportskim dramama diljem borilišta u talijanskim Alpama i Milanu.

Pokretanje videa... 06:42 Skandal na Olimpijskim igrama! Diskvalificirali Ukrajinca zbog ove kacige: 'Prilično šokantno' | Video: 24sata/Reuters

Ledena kraljica traži se u Milanu

Jedan od najiščekivanijih događaja Igara, natjecanje žena u umjetničkom klizanju, započinje kratkim programom u milanskoj Ledenoj areni. Oči svijeta bit će uprte u Japanku Kaori Sakamoto, trostruku svjetsku prvakinju koja u svojoj oproštajnoj sezoni želi osvojiti jedino zlato koje joj nedostaje - ono olimpijsko. No, konkurencija je žestoka, a najveću prijetnju predstavljaju američke "Blade Angels" ("Anđeli na oštricama"), kako ih je prozvala njihova predvodnica. Riječ je o aktualnoj svjetskoj prvakinji Alysi Liu te njezinim kolegicama iz reprezentacije, Isabeau Levito i Amber Glenn, koje se nadaju prekinuti 24-godišnji post američkih klizačica bez pojedinačnog olimpijskog zlata.

Adrenalinska finala u zračnim disciplinama i na snijegu

U Livigno Snow Parku dijelit će se dva kompleta medalja u iznimno atraktivnim disciplinama. Prvo je na rasporedu finale ženskog snowboarda u disciplini slopestyle. Novozelanđanka Zoi Sadowski-Synnott brani naslov olimpijske i svjetske prvakinje, a nakon što je dominirala u kvalifikacijama, slovi za glavnu favoritkinju. Konkurenciju će joj pokušati pomrsiti britanska tinejdžerska senzacija Mia Brookes te Amerikanke Lily Dhawornvej i Jessica Perlmutter.

Kasnije tijekom dana, pozornica je rezervirana za finale muškog slobodnog skijanja u disciplini Big Air. Norvežanin Birk Ruud brani olimpijsko zlato, no aktualni svjetski prvak Luca Harrington s Novog Zelanda pokazao je sjajnu formu. Domaća publika najviše će nade polagati u Mira Tabanellija, 21-godišnjeg Talijana koji je prošle godine osvojio zlato na X Games i nada se čudu pred svojim navijačima.

Foto: Dylan Martinez

Bob i biatlon

Na stazi u Cortini održat će se završne, treća i četvrta, vožnje boba dvosjeda za muškarce. Očekuje se potpuna dominacija Njemačke, a glavno pitanje nije hoće li osvojiti zlato, već koja će od njihove dvije posade biti na vrhu. Francesco Friedrich, živa legenda ovog sporta, lovi svoju petu olimpijsku zlatnu medalju, čime bi postao najuspješniji vozač boba u povijesti. Njegov najveći, a možda i jedini, rival je sunarodnjak Johannes Lochner. Britanska posada predvođena Bradom Hallom nada se da bi mogla ugroziti njemačku dominaciju i umiješati se u borbu za postolje.

U Anterselvi (Antholzu) na rasporedu je muška biatlonska štafeta 4x7,5 kilometara. Kao i uvijek u štafetnim utrkama, prognoze su nezahvalne, a krug favorita širok, predvođen tradicionalnim velesilama poput Norveške, Francuske i Njemačke. Preciznost na strelištu i brzina na stazi bit će ključni za osvajanje jedne od najprestižnijih medalja u biatlonskom svijetu.

Što je još na rasporedu?

Dan donosi i finala u brzom klizanju, gdje će se i muškarci i žene boriti za medalje u ekipnoj potjeri. U Val di Fiemmeu, natjecatelji u nordijskoj kombinaciji odradit će svoj program na velikoj skakaonici i utrku na deset kilometara. U hokeju na ledu igraju se ključne utakmice; četiri kvalifikacijska dvoboja za četvrtfinale u muškoj konkurenciji odredit će putnike u borbu za medalje (Njemačka - Francuska, Švicarska - Italija, Češka - Danska, Švedska - Latvija). Ljubitelji curlinga moći će pratiti nastavak natjecanja po skupinama u muškoj i ženskoj konkurenciji, gdje se polako kristalizira situacija uoči polufinalnih dvoboja.

Raspored na ZOI, 17. veljače

09:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: SAD – Kina 09:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Češka – Njemačka 09:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Švicarska – Švedska

10:00 Biatlon – Muškarci, štafeta: finale 10:00 Nordijska kombinacija – Pojedinačno, velika skakaonica – 10 km: finale (jump)

10:00 Slobodno skijanje – Žene, akrobatski skokovi: kvalifikacije (1. utrka)

10:45 Slobodno skijanje – Žene, akrobatski skokovi: kvalifikacije (2. utrka)

11:00 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: četvrtfinale 11:04 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: četvrtfinale 11:08 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: četvrtfinale 11:12 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: četvrtfinale

11:17 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (1. eliminacijski krug) 11:20 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (2. eliminacijski krug) 11:23 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (3. eliminacijski krug) 11:26 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (4. eliminacijski krug) 11:29 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (5. eliminacijski krug) 11:32 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (6. eliminacijski krug) 11:35 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (7. eliminacijski krug) 11:38 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 500 m: kvalifikacije (8. eliminacijski krug)

11:57 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: polufinale 11:57 Bob – Muškarci, dvosjed: finale (3. eliminacijski krug)

12:01 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: polufinale 12:06 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 5000 m štafeta: polufinale 12:15 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 5000 m štafeta: polufinale 12:41 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: finale 12:47 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1000 m: finale (drugi zapis)

13:00 Snowboard – Žene, slopestyle: finale (1. utrka)

13:30 Slobodno skijanje – Muškarci, akrobatski skokovi: kvalifikacije (1. utrka) 13:30 Alpsko skijanje – Muškarci, slalom: finale (2. utrka)

13:27 Snowboard – Žene, slopestyle: finale (2. utrka) 13:45 Nordijska kombinacija – Pojedinačno, velika skakaonica – 10 km: finale (skijaško trčanje)

13:54 Snowboard – Žene, slopestyle: finale (3. utrka)

14:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Italija – Japan 14:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Danska – SAD 14:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Švedska – Kanada 14:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Južna Koreja – Švicarska

14:15 Slobodno skijanje – Muškarci, akrobatski skokovi: kvalifikacije (2. utrka)

14:30 Biatlon – Muškarci, štafeta: finale 14:30 Brzo klizanje – Muškarci, ekipna dohvatna utrka: polufinale (Nizozemska – Italija)

14:36 Brzo klizanje – Muškarci, ekipna dohvatna utrka: polufinale (Kina – SAD)

14:52 Brzo klizanje – Žene, ekipna dohvatna utrka: polufinale (SAD – Kanada) 14:58 Brzo klizanje – Žene, ekipna dohvatna utrka: polufinale (Nizozemska – Japan)

15:24 Brzo klizanje – Muškarci, ekipna dohvatna utrka: finale (Japan – Njemačka) 15:30 Brzo klizanje – Muškarci, ekipna dohvatna utrka: finale (Norveška – Francuska)

15:49 Brzo klizanje – Žene, ekipna dohvatna utrka: finale (Belgija – Njemačka)

16:22 Brzo klizanje – Muškarci, ekipna dohvatna utrka: finale (brončana utrka) 16:28 Brzo klizanje – Muškarci, ekipna dohvatna utrka: finale (zlatna utrka)

16:40 Hokej na ledu – Muškarci, playoff: Češka – Danska

16:41 Brzo klizanje – Žene, ekipna dohvatna utrka: finale (brončana utrka) 16:47 Brzo klizanje – Žene, ekipna dohvatna utrka: finale (zlatna utrka)

18:45 Umjetničko klizanje – Žene, pojedinačno: kvalifikacije

19:00 Bob – Muškarci, dvosjed: finale (3. eliminacijski krug) 19:00 Slobodno skijanje – Muškarci, Big Air: finale (1. utrka)

19:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Njemačka – Švicarska 19:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: SAD – Italija 19:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Švedska – Norveška 19:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Kanada – Velika Britanija

19:30 Slobodno skijanje – Muškarci, Big Air: finale (2. utrka)

20:17 Slobodno skijanje – Muškarci, Big Air: finale (3. utrka)

21:05 Bob – Muškarci, dvosjed: finale (4. eliminacijski krug)

21:10 Hokej na ledu – Muškarci, playoff: Švedska – Latvija