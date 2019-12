Dani pokvario debi prijatelju, a Moru su pojeli Pepovi 'terijeri'

Nogometaši Dinama porazom su se oprostili od ovosezonskog izdanja Lige prvaka. Bolji je bio engleski prvak Manchester City (3-1). Poveli su dinamovci prekrasnim golom Olma, ali brzo su se Guardiolini dečki pribrali i utakmicu okrenuli na svoj mlin.

Titula igrača utakmice ide brazilskom golgeteru Gabrielu Jesusu koji je utrpao hat-trick i pokazao Pepu Guardioli da na njega itekako može računati i u ozbiljnijim utakmicama.

Kod Dinama se najviše istaknuo Olmo koji je zasjao krasnim golom, ali puštalo je u obrani na sve strane. Nije "modrima" za zamjeriti, pa City vrijedi više od milijardu eura! Nisu to samo nijanse, razlika je u klasi.

Dinamo, 4-3-3

Dominik Livaković (6) - Fantastično je skinuo udarac Gündoganu u 19. minuti i slutilo je to na još jednu veliku večer Zadranina, ali počelo je curiti potkraj prvog i početkom drugog poluvremena. Ipak, kod primljenih je golova doveden pred gotov čin...

Petar Stojanović (5,5) - Nije mu bilo lako, morao je paziti na Bernarda Silvu i Riyada Mahreza koji se ne daju uhvatiti ni lasom, a kad iz drugog plana navaljuje i korpulentni sprinter Mendy... Potpuno je Slovenac bio odsječen prema naprijed, iako mu se trud i zalaganje ne mogu osporiti.

Emir Dilaver (5) - Lider Dinamove obrane ponovno je imao slabu večer. Mučio se i protiv Šahtarova Moraesa, a što mu je tek napravio Jesus. "Zaplivao" je nekoliko puta, imao pogrešnih procjena... Bjeličin ljubimac može i mora puno bolje.

Arijan Ademi (5,5) - Bjelica ga je silom prilika stavio na stopersku poziciju, a onda se Ari još ozlijedio na samom početku utakmice. Ipak, stisnuo je zube i lavovski izdržao do kraja. Šteta što mu partneri u obrani nisu bili raspoloženiji, a možda se protiv ovakvih klasa bolje nije ni moglo?

Francois Moubandje (5,5) - Do sad je skupljao minute protiv Belupa, Istre, pa zbog ozljede Leovca morao u vatru protiv engleskog prvaka. Bilo je to OK, više nismo ni očekivali od neuvjerljivog Švicarca.

Nikola Moro (5) - Lupat će se mladi hrvatski nogometaš po glavi kad vidi koliko je loše reagirao kod dvije Dinamove kontre u prvom poluvremenu pri rezultatu 1-0 za "modre". Pojeli su ga u sredini Guardiolini terijeri...

Amer Gojak (5,5) - Nije mu bilo lako uskočiti u Ademijeve kopačke, a ako ništa drugo, barem se istaknuo agresivnošću. Krajem prvog poluvremena prizemljio Rodrija snažnim udarcem u lice i pokazao da nije impresioniran njegovom igračkom veličinom i kvalitetom.

Dani Olmo (7,5) - Slabo je igrao zadnjih nekoliko utakmica pa zablistao kad je najviše trebalo. Prekrasna golčina kakva se samo jednom u životu zabija, ta uspomena urezat će se navijačima Dinama u pamćenje. Naklon do poda - mister Olmo.

Damian Kadzior (7) - Poljakov forte svakako je centaršut, a to je zorno demonstrirao protiv "građana". Olma je pogodio u trepavicu. U ovom je trenutku miljama ispred Izeta Hajrovića, a prošle je sezone skupljao njegove mrvice. Trud se isplati...

Mislav Oršić (6) - Imao je par dobrih izleta prema naprijed, ali nije imao potporu svog beka u ofenzivnim nastojanjima.

Bruno Petković (6,5) - Borio se kao lav Dinamov napadač, svaki put kad bi primio loptu bila je to opasnost za City. Od njega je počinjao svaki napad Dinama, par puta kao na ringišpilu izvrtio Otamendija i društvo, ali sam nije mogao.

Ušli s klupe:

Marko Đira (6) - Ušao u 59. umjesto Kadziora. Imao jedan solidan pokušaj, nije posustajao ni nakon četvrtog gola Cityja.

Lovro Majer (-) - Ušao u 81. umjesto Gojaka. Igrao premalo za ocjenu.

Izet Hajrović (-) - Ušao u 81 umjesto Oršića. Igrao premalo za ocjenu.

Trener: Nenad Bjelica (6) - Nije imao previše izbora, obrana je bila desetkovana izostancima Perića i Theophilea-Catherinea, a onda se ozlijedio i Leovac. Teško trener može dobiti utakmicu kad je s druge strane ovakva momčad.

Manchester City, 4-2-3-1

Claudio Bravo (6) - Ono što mu je zabio Dani teško bi obranio i Ederson. Ipak, još Čileanac nije za staro željezo

Joao Cancelo (7) - Portugalca je bio pun teren, veći dio utakmice proveo je duboko u Dinamovoj polovici. Pokrenuo je akciju za Jesusov gol i pokazao da je možda neopravdano drugi izbor iza Walkera u Guardiolinim vizijama.

Eric Garcia (5) - Platio je ovaj mladić danak neiskustvu. Ubacio se Olmo ispred njega, a Eric nije znao što ga je snašlo. Valjda Garcia neće zamjeriti kolegi iz mlade španjolske reprezentacije.

Nicolas Otamendi (6) - Argentinca smo upamtili sa SP-a po prljavštinama protiv hrvatske nogometne reprezentacije, ali protiv Dinama mu nije baš prolazilo, Petković je ipak kao stijena.

Benjamin Mendy (7) - Grabio je Francuz poput tenka na lijevoj strani Cityjeve obrane. Probijao Stojanovića, zatvorio svaku opasnu kontru Dinama, a stigao i asistirati Jesusu za treći gol.

Rodri (6,5) - Nametnuo se u sredini terena i svojom pojavom davao mirnoću mladom Fodenu. Pravi je Cityjev dobitak prošlog prijelaznog roka.

Ilkay Gündogan (6,5) - Opasno je u uvodnim minutama utakmice zagrijao Livakovića i imao još par dobrih izleta prema naprijed.

Phil Foden (8) - Navijači Cityja obožavaju ovog mladog engleskog "wunderkinda" koji baš i ne dobiva puno prilika kod Guardiole, ali im je zasigurno drago jer je Phil odigrao zrelu utakmicu. Krasno asistirao Jesusu za drugi gol pa zabio četvrti.

Bernardo Silva (6,5) - Od Cityjevih ofenzivaca najmanje je pokazao, pogotovo u prvom poluvremenu. Ipak, malo se iskupio asistencijom za Fodena na kraju utakmice.

Riyad Mahrez (7) - Alžirac se nije istaknuo driblinzima kao što to inače čini, ali odigrao je racionalno, kvalitetno. Namjestio je Jesusu prvi gol i tu je počeo preokret "građana".

Gabriel Jesus (9) - Danima smo zadovoljno trljali ruke jer je za susret s Dinamom otpao Sergio Aguero, a onda Guardiola na teren pošalje gladnog Brazilca koji školski zabije tri komada.

Ušli s klupe:

Oleksandr Zinčenko (6,5) - Ušao u 66. umjesto Jesusa, ali ovaj put na poziciju veznog igrača. Inače Guardiola s njim krpa lijevi bok, ali ovo je izgledalo baš pristojno. Diktirao je igrom "građana".

Raheem Sterling (6,5) - Ušao u 73. umjesto Rodrija i odradio posao maksimalno profesionalno. Namučio Moubandjea, a gol mu je poništen zbog zaleđa.

Taylor Harwood-Bellis (-) - Ušao u 82. umjesto Otamendija. Igrao premalo za ocjenu.

Trener: Pep Guardiola (7) - Priliku je dao Garciji koji ju baš i nije iskoristio, ali pogodio je s Jesusom u vrhu napada. Dobro, jedino je Brazilca i imao od raspoloživih snaga u špici.