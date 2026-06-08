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Danski izbornik: Odmah kada se Eriksen srušio, rekao sam sucu da nećemo nastaviti utakmicu

Piše Issa Kralj,
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Danski izbornik: Odmah kada se Eriksen srušio, rekao sam sucu da nećemo nastaviti utakmicu
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Foto: Ritzau Scanpix Denmark

Odluku smo donijeli rano, uz veliko poštovanje suca i ukrajinske strane. Bila je to jednostavna odluka - rekao je danski izbornik Riemer

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Prava drama odvijala se na prijateljskom susretu Danske i Ukrajine kada se u 65. minuti Christian Eriksen srušio, a sudac je prekinuo susret. Oko njega su se skupili suigrači koji su bili u nevjerici i plakali, a Eriksen je već ranije imao srčanih problema. Ista nemila situacija dogodila se prije pet godina na dvoboju Eura protiv Finske nakon čeka mu je ugrađen pacemaker. Srećom, Danac je u dobrom stanju i nije životno ugrožen. 

International Friendly - Denmark v Ukraine
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Foto: Ritzau Scanpix Denmark

Nakon utakmice pred kamere je stao danski izbornik Brian Riemer koji je opisao zastrašujuću situaciju. 

- Odmah sam razgovarao s ukrajinskim izbornikom, njihovim vodstvom i sucem kako bih im dao do znanja da nećemo nastaviti utakmicu. Bez obzira na sve - izjavio je za TV2 Sport. 

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- Znao sam da ih je to iskustvo sve duboko pogodilo i da s obzirom na to nismo mogli nastaviti. Pritom nije važno je li riječ o prijateljskoj, kvalifikacijskoj ili utakmici Svjetskog prvenstva. Odluku smo donijeli rano, uz veliko poštovanje suca i ukrajinske strane. Bila je to jednostavna odluka. 

Riemer je naglasio kako je zahvalan svima kako su se nosili s nastalom situacijom te da su pokušali zaštititi Eriksena. 

- Zahvalili smo im na sportskom duhu i načinu na koji su se zajedno s nama nosili sa situacijom, kao i našim igračima. Pozvao sam ih da zajedno formiramo krug i tako se obratimo i svim ljudima na stadionu. Moramo se sjetiti da je ovdje bilo i 12 do 13 tisuća ljudi koji su doživjeli strašno iskustvo. Osjećao sam da je ispravno da im se odužimo prije nego što napuste stadion - rekao je. 

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- Doživio sam to kao izraz iznimnog poštovanja, nešto što ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Ne možemo im dovoljno zahvaliti na tome kako su se postavili. Ne mislim pritom na pitanje nastavka utakmice, već na njihovu brigu u tom trenutku. To što su bili uz nas i rekli da su nam na raspolaganju za sve što nam treba, puno govori o njihovoj veličini - zaključio je izbornik. 

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