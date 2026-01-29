Obavijesti

ŠOKIRAO RUKOMETNI SVIJET

Danski novinar opisao napetu atmosferu: 'Sigurdsson je prvi ustao, zgrabio jaknu i izjurio'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Danski novinar opisao napetu atmosferu: 'Sigurdsson je prvi ustao, zgrabio jaknu i izjurio'
Herning: Dagur Sigurdsson kritizirao EHF - organizaciju europskog prvenstva u rukometu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Skandal na Europskom prvenstvu! Dagur Sigurdsson, izbornik rukometne reprezentacije, oštro kritizirao uvjete i izazvao buru u medijima. Njegov bijeg s konferencije ostavio sve u šoku

Admiral

Hvala vam puno. Bit ću jako sretan kad mogu otići. Samo mi recite kad mogu, rekao je vidno nezadovoljni izbornik  hrvatske muške rukometne reprezentacijeDagur Sigurdsson. Islanđanin je opleo po krovnoj Europskoj rukometnoj federaciji zbog groznih uvjeta na Europskom rukometnom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sigurdsson oštro: Stavili su nas u bus kao zaleđenu piletinu. Recite kad mogu otići odavde 01:39
Sigurdsson oštro: Stavili su nas u bus kao zaleđenu piletinu. Recite kad mogu otići odavde | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Sigurdssonov istup brzo je postao glavna tema u rukometnom svijetu, ne samo u Hrvatskoj, već i kod ostalih polufinalista. Nijemci su se raspisali o njegovom govoru, a novinar danske televizije TV2, Frederik Josephsen Cargo, opisao je napetu atmosferu kojoj je svjedočio na konferenciji za medije.

BIVŠI IZBORNIK NIJEMACA Sigurdssonov istup šokirao je Nijemce: Nečuveno! Otvorio je neviđenu paljbu na račun EHF-a
Sigurdssonov istup šokirao je Nijemce: Nečuveno! Otvorio je neviđenu paljbu na račun EHF-a
OGLASIO SE I BOYSEN Danska legenda: 'U potpunosti razumijem frustraciju Hrvatske'
Danska legenda: 'U potpunosti razumijem frustraciju Hrvatske'

"Atmosfera na konferenciji za novinare vrlo je brzo postala iznimno napeta, a u dvorani je zavladao muk dok je Dagur Sigurdsson iznosio svoje kritike. Čim je konferencija završila, Sigurdsson je ustao, zgrabio jaknu i prvi izjurio kroz vrata, dok su ostala trojica sudionika još neko vrijeme ostala na pozornici," kaže danski novinar.

