Danski novinar opisao napetu atmosferu: 'Sigurdsson je prvi ustao, zgrabio jaknu i izjurio'

Hvala vam puno. Bit ću jako sretan kad mogu otići. Samo mi recite kad mogu, rekao je vidno nezadovoljni izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, Dagur Sigurdsson. Islanđanin je opleo po krovnoj Europskoj rukometnoj federaciji zbog groznih uvjeta na Europskom rukometnom prvenstvu.

Pokretanje videa... 01:39 Sigurdsson oštro: Stavili su nas u bus kao zaleđenu piletinu. Recite kad mogu otići odavde | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Sigurdssonov istup brzo je postao glavna tema u rukometnom svijetu, ne samo u Hrvatskoj, već i kod ostalih polufinalista. Nijemci su se raspisali o njegovom govoru, a novinar danske televizije TV2, Frederik Josephsen Cargo, opisao je napetu atmosferu kojoj je svjedočio na konferenciji za medije.

"Atmosfera na konferenciji za novinare vrlo je brzo postala iznimno napeta, a u dvorani je zavladao muk dok je Dagur Sigurdsson iznosio svoje kritike. Čim je konferencija završila, Sigurdsson je ustao, zgrabio jaknu i prvi izjurio kroz vrata, dok su ostala trojica sudionika još neko vrijeme ostala na pozornici," kaže danski novinar.