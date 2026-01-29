Sigurdssonov istup šokirao je Nijemce: Nečuveno! Otvorio je neviđenu paljbu na račun EHF-a

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, Dagur Sigurdsson, žestoko je opleo po Europskoj rukometnoj federaciji (EHF-u) zbog katastrofalne organizacije Europskog prvenstva. Podsjetimo, naši su rukometaši u utorak i srijedu igrale ključne utakmice za prolaz u polufinale Europskog prvenstva, nakon čega su morali putovati iz Malmoa u Dansku, a smješteni su u gradu Silkeborgu koji je udaljen 40 kilometara od Herninga, gdje ćemo igrati utakmicu s Nijemcima.

Sigurdsson se obratio javnosti u četvrtak poslijepodne, a na konferenciji su bili hrvatski, ali i njemački mediji s obzirom da je s hrvatskim izbornikom živu riječ dao i njemački izbornik Alfred Gislason, koji se složio s kritikama Islanđanina.

- Hrvatska je morala igrati dva dana zaredom i putovati, stoga ga razumijem. Organizacija nije idealna, u pravu je po tom pitanju. Žao mi je zbog toga - rekao je Gislason.

Poznate njemačke novine Bild iskomentirale su žestoki Sigurdssonov istup s tekstom naslova: "Sigurdssonov nečuveni ispad uoči velike utakmice Njemačke!".

U tekstu Bild piše kako je bivši izbornik Njemačke održao "upečatljivu" konferenciju i kako se upustio u žestoku paljbu ispred okupljenih novinara koji su ga tražili najavu polufinalne utakmice. U nastavku je Bild napisao kako je Sigurdsson iznio ozbiljne tužbe protiv EHF-a.

Kicker dodaje kako je Sigurdsson otvorio neviđenu paljbu na račun EHF-a i uvjeta na Europskom prvenstvu.