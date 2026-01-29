Obavijesti

Sport

Komentari 7
BIVŠI IZBORNIK NIJEMACA

Sigurdssonov istup šokirao je Nijemce: Nečuveno! Otvorio je neviđenu paljbu na račun EHF-a

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Sigurdssonov istup šokirao je Nijemce: Nečuveno! Otvorio je neviđenu paljbu na račun EHF-a
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U tekstu Bild piše kako je bivši izbornik Njemačke održao "upečatljivu" konferenciju i kako se upustio u žestoku paljbu ispred okupljenih novinara koji su ga tražili najavu polufinalne utakmice

Admiral

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacijeDagur Sigurdsson, žestoko je opleo po Europskoj rukometnoj federaciji (EHF-u) zbog katastrofalne organizacije Europskog prvenstva. Podsjetimo, naši su rukometaši u utorak i srijedu igrale ključne utakmice za prolaz u polufinale Europskog prvenstva, nakon čega su morali putovati iz Malmoa u Dansku, a smješteni su u gradu Silkeborgu koji je udaljen 40 kilometara od Herninga, gdje ćemo igrati utakmicu s Nijemcima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sigurdsson oštro: Stavili su nas u bus kao zaleđenu piletinu. Recite kad mogu otići odavde 01:39
Sigurdsson oštro: Stavili su nas u bus kao zaleđenu piletinu. Recite kad mogu otići odavde | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Sigurdsson se obratio javnosti u četvrtak poslijepodne, a na konferenciji su bili hrvatski, ali i njemački mediji s obzirom da je s hrvatskim izbornikom živu riječ dao i njemački izbornik Alfred Gislason, koji se složio s kritikama Islanđanina.

VAN PAMETI Potpuni skandal! Pogledajte što su Hrvati našli u hrani na Euru
Potpuni skandal! Pogledajte što su Hrvati našli u hrani na Euru

- Hrvatska je morala igrati dva dana zaredom i putovati, stoga ga razumijem. Organizacija nije idealna, u pravu je po tom pitanju. Žao mi je zbog toga - rekao je Gislason.

Herning: Dagur Sigurdsson kritizirao EHF - organizaciju europskog prvenstva u rukometu
Herning: Dagur Sigurdsson kritizirao EHF - organizaciju europskog prvenstva u rukometu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Poznate njemačke novine Bild iskomentirale su žestoki Sigurdssonov istup s tekstom naslova: "Sigurdssonov nečuveni ispad uoči velike utakmice Njemačke!". 

POKAŽITE IM Puno danke, EHF! Sad ćete vidjeti hrvatski prkos! Šaljite nam navijačke fotografije!
Puno danke, EHF! Sad ćete vidjeti hrvatski prkos! Šaljite nam navijačke fotografije!

U tekstu Bild piše kako je bivši izbornik Njemačke održao "upečatljivu" konferenciju i kako se upustio u žestoku paljbu ispred okupljenih novinara koji su ga tražili najavu polufinalne utakmice. U nastavku je Bild napisao kako je Sigurdsson iznio ozbiljne tužbe protiv EHF-a.

Kicker dodaje kako je Sigurdsson otvorio neviđenu paljbu na račun EHF-a i uvjeta na Europskom prvenstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
UŽIVO Transferi: I Romano je potvrdio Livakovića u Dinamu, Janković blizu odlaska iz Rijeke?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: I Romano je potvrdio Livakovića u Dinamu, Janković blizu odlaska iz Rijeke?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!
POZNATA I SATNICA

Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatska rukometna reprezentacija briljira! Četiri pobjede i polufinale Europskog prvenstva. U polufinalu je u petak u Herningu očekuje Njemačka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026