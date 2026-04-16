Sport

POTRESNA ISPOVIJEST

Darío Silva: Izgubio sam nogu jer me je komad torte omeo dok sam vozio, htio sam umrijeti

Piše Bruno Lukas,
Darío Silva: Izgubio sam nogu jer me je komad torte omeo dok sam vozio, htio sam umrijeti
Dario Silva, bivši urugvajski napadač, proživio je nevjerojatan uspon od sardinijskog miljenika do praga Real Madrida, a potom i stravičan pad u kojem je izgubio desnu nogu

Sve je stalo jednog kobnog dana 2006. godine na autocesti u Montevideu. Dario Silva (53) vozio je polako, ali je trenutak nepažnje bio dovoljan za katastrofu. Dok je tražio nešto za jelo, komad torte pao mu je točno između papučica vozila. Sagnuo se kako bi ga podignuo, izgubio kontrolu nad vozilom i silovito udario u zaštitnu ogradu. Urugvajac je otvoreno progovorio o tome kako je nadvladao životne nedaće i ponovno pronašao smisao, dokazavši da je pravi borac i izvan nogometnih travnjaka.

Zvijezda Reala na meti kritika nakon crvenog kartona: 'On više ne smije igrati za ovaj klub'

- Noge su mi ostale zarobljene u olupini. Uspio sam se izvući kroz prozor, a nakon toga se ničega ne sjećam. Bio sam danima u komi - ispričao je u nedavnom intervjuu za talijanski La Gazzetta dello Sport.

Liječnici su morali amputirati dio njegove desne noge, a napadač kojeg su zbog neuhvatljivosti na terenu zvali 'mali majmun' (Sa Pibinca), tada je potpuno potonuo. Priznaje da je u početku želio umrijeti, no snagu mu je vratila obitelj. Zanimljivo je da svojoj djeci godinama nije pričao o detaljima užasa, njegov najstariji sin saznao je istinu tek s 18 godina istražujući internet.

Prije nesreće, Silva je žario i palio europskim terenima. Nakon sjajne sezone u Cagliariju, gdje je zabio 13 golova, Real Madrid poslao je skaute po njega. Transfer je propao zbog birokracije, pa je umjesto u Madrid otišao u Barcelonu, u Espanyol. Nakon nogometne mirovine radio je čak i kao konobar u pizzeriji svog prijatelja u Malagi, ne srameći se nijednog posla.

ANKETA Buni li se Real s pravom na suđenje Slavka Vinčića u LP?

Danas Silva ponovno uživa u životu. Radi kao skaut za španjolski Cádiz, krstari Južnom Amerikom i traži nove talente. Iako nije uspio otići na Paraolimpijske igre 2012. godine kao veslač, sport je i dalje njegov temelj.

