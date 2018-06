Šimić: Kad je Messi krenuo, mislio sam, izgubit ćemo 9-1

U tom trenutku nismo Messija dobro znali. I kad je krenuo, kad smo iz dvije njegove akcije u razmaku od tri minute primili dva gola, došao sam do Stipe Pletikose rekao mu: ‘Pa što je ovo, tko će ovoga čuvati, izgubit ćemo 9-1...’, prisjeća se Dario Šimić, junak jedine hrvatske “južnoameričke” pobjede.

Deset puta Hrvatska je igrala protiv južnoameričkih momčadi, a pobijedila je samo tog ožujka 2006. Leo Messi tih je dana bio 19-godišnji genijalac koji šesti put nastupa za Argentinu. I zabija povijesni prvi gol za reprezentaciju. Prošlo je 12 godina, Leo je trenutačno na 64 gola u 125 nastupa.

Međutim, Šimić i dalje pamti tu večer. Hrvatska je povela golom Klasnića u 3. minuti, Messi je već u 4. asistirao Tevezu, a u 6. je i sam zabio. Izjednačio je Srna početkom drugog poluvremena, a za konačnih 3-2 pogodio je upravo Dario Šimić. Nakon kornera, više leđima nego glavom...

- Je, gol je bio i spretan i sretan, ali ušla je... To nam je bila samo nagrada za odlično odigranu utakmicu - kaže Šimić.

Osim što je zabio za odluku, te večeri bavio se i čuvanjem mladog Messija. Odnosno pomaganjem u čuvanju.

- Nakon što nas je ‘izneredio’ u startu, malo smo se presložili, uzeli smo ga malo striktnije... Stjepan Tomas je izašao na njega, nije mu dopuštao da se okrene, da komotno prima loptu i nakon toga se zalijeće na nas. Kad smo u tome uspjeli, kad smo zaustavili njega, najveći dio posla u toj utakmici bio je obavljen - pamti Šimić, svjestan da se sličan poučak teško može primijeniti danas, 12 godina poslije.

- Naravno da sad Messi ima puno više iskustva, ali vjerojatno nije više baš tako poletan kao tad, kad je bio klinac. Iako, kad sve to staviš na stranu, ostaje činjenica da je to najbolji nogometaš na svijetu.

Ono što su tad uspjeli Tomas, Šimić i društvo, danas će pokušati Vida, Strinić. Oni i - svi ostali. To je jedini recept. Ako takvo nešto uopće postoji...

- Teško je pronaći recept za čuvanje igrača kakav je Messi. Da postoji recept, budite sigurni da bi ga netko već iskoristio. Najlakše bi bilo kad bi se prekinuo dotok lopte prema njemu, da ga blokiraju dva igrača u liniji, kako bi spriječili da ulazi u međuprostor i nakon prijema lopte u punoj brzini krene prema golu. Uspije li doći do toga, on je u prednosti - kaže Šimić, uz dodatak kako ne smije sve ovisiti o jednom ili dvojici igrača, čuvara.

- Dobro postavljanje i koncentracija su jako važni, i to ne samo centralnih igrača nego cijele postave. Svi moraju sudjelovati u obrani. Ovakvu utakmicu ne mogu dobiti pojedinci nego cijela momčad - govori Dario.

Stalno čekamo nove “vatrene”, čiji je i on bio član, i Dario se nada da bi to moglo biti to...

- Euro smo odigrali odlično, malo je nedostajalo za veliki rezultat, bili smo bolji od Portugala... Tko zna, možda se povijest i ponavlja, jer i 1996. smo bili bolji nego 1998., ali rezultat smo napravili u tom drugom slučaju - kaže Šimić.

