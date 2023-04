Darujte krv i osvojite dres Filipa Krovinovića ili ulaznice za finale Kupa između Hajduka i Šibenika

Željeli biste imati u svojoj kolekciji originalni dres Filipa Krovinovića, ali ne znate kako do njega? Željeli biste uživo pogledati finale Kupa 24. svibnja između Hajduka i Šibenika na Rujevici, ali ne možete do ulaznice? I za to postoji rješenje...

Foto: MIRO

Grupa splitskih sportskih novinara "4N" i ove godine održava akciju darivanja krvi, a najsretnijim darivateljima osigurali su brojne poklone, među ostalima i originalni dres igrača Hajduka Filipa Krovinovića te osam ulaznica za finale kupa između Hajduka i Šibenika.

- Dres je poklon Hajduka, a ulaznice su iz kontingenta Hrvatskog nogometnog saveza i SuperSporta, dok su ostale poklone osigurali sponzori akcije, tvrtke Tommy, Heineken, Apfel, SuperSport, Gastro ribarnice Brač... - kažu novinari humanitarci koji su do sada odradili jedanaest akcija darivanja krvi.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

- U prethodnih 11 akcija skupljeno je preko 500 doza, samo u prošlogodišnjoj je 99 ljudi dalo krv, pa se nadamo da će i ova dvanaesta akcija biti rekordna. Svakodnevno iz bolnica diljem Hrvatske stižu apeli da nedostaje krvi, pred vratima nam je i turistička sezona kada su potrebe povećane, stoga pozivamo sve koji mogu da se odazovu akciji.

Foto: MIRO

Akcija će se u suradnji s Crvenim križem održati u novinarskom salonu stadiona na Poljudu u utorak 2. svibnja od 10:00 – 18:00 sati. Uz organizatore "4N" i Crveni križ akciju i ove godine podržavaju HNK Hajduk, Splitski klub Olimpijaca, brojni drugi splitski sportski klubovi i sportaši, kao i sponzori koji osiguravaju poklone za sve koji se odazovu akciji i daruju krv.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

