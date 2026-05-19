Javio se razbijeni Allen: Hrgović nije nokauter, mogao sam se nositi s njegovim pritiskom...

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

Nije me iznenadio snagom udaraca. Dobar je tehničar i može udariti. Jako je dobar, ali nije netko tko može nokautirati jednim udarcem, kazao je Englez

Filip Hrgović u Doncasteru je pobijedio domaćeg britanskog boksača Davida Allena. Sve je bilo gotovo nakon samo tri runde, kada je hrvatski boksač stjerao Allena do konopaca i izveo kanonadu udaraca.

Prije nego što je Hrgović nokautirao protivnika, koji se i dalje držao na nogama, Allenov kut bacio je ručnik i prekinuo muku domaćeg borca. Nekoliko dana nakon borbe Englez je dao svoje viđenje meča i istaknuo da Hrgović nije nokauter, ali da ga je pogodio nekoliko puta.

- Nije me iznenadio snagom udaraca. Dobar je tehničar i može udariti. Nije nokauter, ali je brz i precizan i udara u neka nezgodna mjesta. No ne može nokautirati jednim udarcem. Jako je dobar, ali nije netko tko može nokautirati jednim udarcem. Mogao sam se nositi s njim, ali puno baca i to mi je bio problem. Puno baca i precizan je - rekao je Allen.

Nakon meča odmah su verbalno dogovorili borbu s novom velikom nadom britanskog boksa Mosesom Itaumom. George Warren, sin poznatijeg Franka Warrena, rekao je kako u ugovoru hrvatskog boksača već stoji da će se boriti s “novim Mikeom Tysonom”.

Sada su to i potvrdili. Borba bi se trebala održati 8. kolovoza u londonskoj O2 Areni, a iza svega stoji Queensberry Promotions, jedna od najmoćnijih promotorskih kuća u svijetu boksa.

- Ugovor je kod mene u uredu, to je praktički gotova stvar. Kada je Filip ponovno potpisao za Queensberry, jedan od unaprijed dogovorenih mečeva bio je upravo protiv Mosesa Itaume - rekao je Warren za iFL TV.

Ipak, nakon što ga je Hrgović pobijedio, Allen hrvatskog boksača ne vidi kao najboljeg teškaša svijeta, već ima svoje favorite.

- Volim Oleksandra Usika kao i svi, on je sjajan, ali Agit Kabayel mi je favorit.

