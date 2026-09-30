De la Fuente: Mogli smo zabiti 4-5 golova Hrvatskoj samo u prvom dijelu. Yamal je ponizan

Luis de la Fuente, trener svjetskih prvaka Španjolaca, zapljeskao je Luki Modriću kod ulaska u igru na Ramon Sanchez Pizjuanu u 81. minuti utakmice u kojoj je svladao Hrvatsku Slavena Bilića 4-1, a onda se naklonio publici i objasnio što je bio ključ trijumfa.

- Hvala Sevilli, bilo je nevjerojatno. U prvom poluvremenu mogli smo zabiti četiri ili pet golova, u drugom još i više. Igrali smo protiv momčad koja se dobro brani, koja snažno ide na skok i morali smo biti na prstima u svakoj situaciji. Ali onda smo preuzeli kontrolu na lopti koja je kružila.

Dva je gola zabio Lamine Yamal, prvi favorit za Zlatnu loptu prema kladionicama.

- Lamine strašno želi nastaviti rasti i pokazati svijetu kakav je nogometaš. On je toliko ponizan da ga to čini još i većim. Uživali smo u njegovoj čaroliji u službi momčadi. U budućnosti će biti još važniji zbog onoga što čini za sveeukupnu igru - dodao je De la Fuente.

Fermin Lopez je kazao:

- Bila je čast prvi put startati, vratio sam se nakon ozljede i ponosan sam što sam igrao za svoju zemlju. Nisam uspio zabiti, ali sam pokušavao, najvažnije je da je momčad odigrala sjajno. Bilo je čudno pratiti SP kao navijač, bio sam presretan i istovremeno imao taj osjećaj da sam mogao biti tamo. Ali već sam okrenuo novu stranicu.

Dean Huijsen je analizirao Hrvatsku.

- Uputili su centaršut, imali neke igrače u šesnaestercu (i tako zabili gol), ali nisu nam puno prijetili. Dobro sam se sporazumijevao s Cubarsijem i moramo nastaviti ovako.

Posljednji, četvrti gol zabio je igrač s klupe Nico Williams.

- Presretan sam zbog tri boda i jer sam pripomogao pobjedi momčadi, ovo mi je važno i zbog samopouzdanja. I izbornik kaže da nije važno tko igra, mi smo kvalitetni igrači. Baena je neki dan odigrao spektakularno u preokretu na Wembleyu, danas je bio moj red. Lamine neka bude svoj i uživa, kad se smije i igra bolje. Poseban je igrač. Ne ovisi o tome hoće li dobiti Zlatnu loptu, ali ako nastavi igrati ovako, osvojit će je - rekao je Williams.